CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 494 3-4 Sep 510 3-4 Dec 534 3-4 Mar 554 1-4 May 565 Jul 569 Sep 576 3-4 Dec 587 1-4 Mar 593 May 586 1-2 Jul 573 1-4 Sep 573 1-4 Dec 573 1-4 Mar 573 1-4 May 573 1-4 Jul 573 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 365 1-4 Sep 376 1-4 Dec 389 1-2 Mar 400 1-4 May 405 Jul 409 3-4 Sep 408 1-4 Dec 413 1-2 Mar 420 1-4 May 424 1-4 Jul 428 1-4 Sep 413 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 298 Sep 287 Dec 290 Mar 287 1-2 May 286 1-4 Jul 285 Sep 285 Dec 282 Mar 282 May 282 Jul 282 Sep 283 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 985 1-4 Aug 989 Sep 992 3-4 Nov 1001 1-2 Jan 1010 1-4 Mar 1014 May 1018 3-4 Jul 1025 Aug 1023 Sep 1008 1-2 Nov 999 Jan 1002 1-2 Mar 1000 May 1000 1-4 Jul 1004 1-4 Aug 986 3-4 Sep 981 Nov 984 Jul 998 1-4 Nov 976 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 33.06 Aug 33.24 Sep 33.36 Oct 33.46 Dec 33.68 Jan 33.83 Mar 33.94 May 33.99 Jul 34.12 Aug 34.08 Sep 33.99 Oct 33.66 Dec 33.63 Jan 33.70 Mar 33.81 May 33.86 Jul 33.96 Aug 33.96 Sep 33.96 Oct 33.94 Dec 33.94 Jul 33.94 Oct 33.94 Dec 33.94 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 322.30 Aug 323.70 Sep 325.70 Oct 327.80 Dec 331.20 Jan 332.90 Mar 334.10 May 334.70 Jul 336.30 Aug 335.70 Sep 334.30 Oct 331.40 Dec 330.80 Jan 330.80 Mar 331.10 May 329.70 Jul 330.50 Aug 331.00 Sep 331.00 Oct 330.30 Dec 329.90 Jul 329.90 Oct 329.90 Dec 329.90