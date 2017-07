New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1876 Up 43 Sep 1887 1922 1872 1915 Up 43 Dec 1918 1957 1907 1949 Up 45 Mar 1951 1984 1937 1978 Up 44 May 1969 2002 1958 1998 Up 43 Jul 1978 2022 1978 2014 Up 43 Sep 2023 2037 2023 2029 Up 43 Dec 2040 2047 2040 2047 Up 42 Mar 2067 Up 42 May 2077 Up 38