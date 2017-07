Tour de France Results

FOIX, France (AP) — Results on Friday at the Tour de France:

13th Stage

A 101-kilometer (63-mile) ride in the Pyrenees from Saint-Girons to Foix, with three successive Category 1 climbs over the middle of the stage.

1. Warren Barguil, France, Sunweb, 2:36:29.

2. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, same time.

3. Alberto Contador, Spain, Trek-Segafredo, same time.

4. Mikel Landa, Spain, Sky, :02 behind.

5. Simon Yates, Britain, Orica-Scott, 1:39.

6. Daniel Martin, Ireland, Quick-Step Floors, same time.

7. Michal Kwiatkowski, Poland, Sky, 1:48.

8. Chris Froome, Britain, Sky, same time.

9. Fabio Aru, Italy, Astana, same time.

10. Rigoberto Uran, Colombia, Cannondale Drapac, same time.

11. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, same time.

12. Louis Meintjes, South Africa, UAE Team Emirates, same time.

13. Carlos Betancur, Colombia, Movistar, 4:08.

14. Diego Ulissi, Italy, UAE Team Emirates, same time.

15. Pierre-Roger Latour, France, AG2R La Mondiale, same time.

16. Serge Pauwels, Belgium, Dimension Data, same time.

17. Alexis Vuillermoz, France, AG2R La Mondiale, same time.

18. Damiano Caruso, Italy, BMC Racing, same time.

19. Guillaume Martin, France, Wanty-Groupe Gobert, same time.

20. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, same time.

Overall Standings (After 13 stages)

1. Fabio Aru, Italy, Astana, 55:30:06.

2. Chris Froome, Britain, Sky, :06.

3. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, :25.

4. Rigoberto Uran, Colombia, Cannondale Drapac, :35.

5. Mikel Landa, Spain, Sky, 1:09.

6. Daniel Martin, Ireland, Quick-Step Floors, 1:32.

7. Simon Yates, Britain, Orica-Scott, 2:04.

8. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 2:07.

9. Louis Meintjes, South Africa, UAE Team Emirates, 4:51.

10. Alberto Contador, Spain, Trek-Segafredo, 5:22.

11. George Bennett, New Zealand, LottoNL-Jumbo, 6:24.

12. Mikel Nieve, Spain, Sky, 9:50.

13. Pierre-Roger Latour, France, AG2R La Mondiale, 10:33.

14. Damiano Caruso, Italy, BMC Racing, 11:13.

15. Warren Barguil, France, Sunweb, 14:05.

16. Alexis Vuillermoz, France, AG2R La Mondiale, 14:36.

17. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, 16:34.

18. Carlos Betancur, Colombia, Movistar, 18:00.

19. Guillaume Martin, France, Wanty-Groupe Gobert, 21:47.

20. Brice Feillu, France, Fortuneo-Oscaro, 22:34.