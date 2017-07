Exposition Hakka sur la robe de la mariée d’hier à aujourd’hui

MIAOLI (Taiwan News) - Une exposition spéciale a débuté ce 11 juillet au park de Miaoli du centre de développement de la culture Hakka de Taiwan sur les robes de mariage d’hier à aujourd’hui. Des robes de mariage et des reliques culturelles de la Dynastie Qing à la période de la colonisation japonaise sont dans la liste de cette exposition. De plus, les vieilles photos des années 1931 et 1981 racontent les différentes périodes du développement de la robe de la mariée où les styles orientaux et occidentaux ont transformé la couture traditionnelle, a dit le reportage.

Le chef du centre de développement de la culture Hakka de Taiwan, Ho Chin-liang (何金梁) a dit qu’auparavant, les mariées n’ont pas assez de ressources dans l’innovation de la robe de la mariée. Aujourd’hui, les stylistes ont essayé de changer la robe traditionnelle de la mariée en ajoutant des nouveaux éléments dedans, comme le changement de la longueur de la manche longue en manche courte, l’addition des fleurs de pivoines rouges ou d’autres fleurs symboliques Hakka.

Le centre de développement de la culture Hakka de Taiwan a prêté les différents styles de robes de mariages et les reliques culturelles à Taiwan Historica et aux collecteurs des reliques culturelles Hakka et à d’autres, pour cette exposition spéciale. Des vieilles photos des années 1931 et 1951 démontrent les robes de la mariée qui comprennent les deux styles, celui de l’Occident et celui de l’Orient jusqu’à ce que la robe blanche de la mariée prend place dans les années 1961 et 1981. Cette exposition spéciale aura lieu du 11 juillet jusqu’au 3 septembre.