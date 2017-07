Échauffement à Métro Taipei et Champion à l’Universiade d’été

TAIPEI (Taiwan News) - Les 29es Universiades d’été auront lieu à partir du 19 août à Taipei, pour attirer l’attention du public et pour que le public s’enrobe dans l’atmosphère de cet évènement international, EasyCard Corporation (悠遊卡公司) et le bureau d’information et du tourisme de Taipei (台北市觀傳局) ont collaboré pour décorer les rames de la ligne Songshan-Xindian de Métro Taipei en six termes sportifs de l’Universiade.

Terrain de basketball, du baseball, de football ou course de vitesse, piscine de natation et du tir à l’arc, six termes sportifs ont été présentés dans les différents rames du métro de la ligne verte de Métro Taipei. Une première impression dès l’ouverture de la porte sur une piscine de natation ou les passagers surpris au premier coup d’œil n’osent pas sauter dedans. Un courage a prendre avec la réflection de la lumière du plafond sur la surface de l’eau, des lignes zigzag au fond de la piscine….., tous bougent dans le rame “réellement”.

Le bureau d’information et du tourisme a dit que le concept de la décoration du rame vient du public qui regarde le match dans les tribunes. A travers les différents écrans d’appareil photo, les passagers peuvent prendre en photo les meilleurs moments inoubliables et amusantes dont ils sont l’athlète principal.

Dans le rame du métro se trouve aussi des règles générales de la compétition de chaque terme qui sont sur les poignées du métro, ainsi que des boîtes de foires aux questions pour que les passagers s’enrobent dans l’atmosphère de l’Universiade d’été dont ils seront familirs lors de l’ouverture de cet évènement qui aura lieu du 19 août au 30 août à Taipei.