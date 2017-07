CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 495 1-2 Sep 511 3-4 Dec 535 Mar 554 May 565 Jul 569 1-2 Sep 576 1-2 Dec 587 1-2 Mar 593 1-4 May 586 3-4 Jul 574 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 361 Sep 369 3-4 Dec 383 Mar 393 1-2 May 398 3-4 Jul 403 3-4 Sep 402 3-4 Dec 409 1-2 Mar 417 May 421 Jul 425 Sep 409 3-4 Dec 409 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 294 1-2 Sep 275 3-4 Dec 278 3-4 Mar 277 May 276 Jul 274 3-4 Sep 274 3-4 Dec 271 3-4 Mar 271 3-4 May 271 3-4 Jul 271 3-4 Sep 273 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 972 1-2 Aug 975 1-2 Sep 978 3-4 Nov 987 1-2 Jan 996 Mar 999 1-2 May 1004 1-4 Jul 1011 Aug 1009 1-2 Sep 995 Nov 985 Jan 988 1-2 Mar 986 May 986 1-4 Jul 990 1-2 Aug 973 Sep 967 1-4 Nov 970 1-4 Jul 984 1-2 Nov 962 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 33.01 Aug 33.07 Sep 33.19 Oct 33.28 Dec 33.50 Jan 33.66 Mar 33.78 May 33.83 Jul 33.97 Aug 33.94 Sep 33.82 Oct 33.54 Dec 33.55 Jan 33.60 Mar 33.73 May 33.79 Jul 33.92 Aug 33.92 Sep 33.92 Oct 33.90 Dec 33.90 Jul 33.90 Oct 33.90 Dec 33.90 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 316.80 Aug 317.90 Sep 319.90 Oct 321.90 Dec 325.10 Jan 327.00 Mar 328.30 May 328.70 Jul 330.40 Aug 330.00 Sep 328.40 Oct 325.50 Dec 325.40 Jan 325.40 Mar 325.80 May 324.50 Jul 325.50 Aug 326.00 Sep 326.10 Oct 325.30 Dec 324.90 Jul 324.90 Oct 324.90 Dec 324.90