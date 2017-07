LONDON (AP) — Thursday's show court schedules at The All England Lawn Tennis & Croquet Club:

Play begins at 1200 GMT Centre Court

Garbine Muguruza (14), Spain, vs. Magdalena Rybarikova, Slovakia

Venus Williams (10), United States, vs. Johanna Konta (6), Britain

Jamie Murray, Britain, and Martina Hingis (1), Switzerland, vs. Ken Skupski and Jocelyn Rae, Britain