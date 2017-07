New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1782 Up 2 Sep 1803 1828 1801 1821 Up 4 Dec 1835 1857 1832 1853 Up 6 Mar 1867 1887 1864 1885 Up 7 May 1883 1907 1883 1906 Up 8 Jul 1901 1924 1901 1922 Up 7 Sep 1916 1940 1916 1938 Up 7 Dec 1958 Up 6 Mar 1979 Up 6 May 1993 Up 6