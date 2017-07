CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 535 1-2 Sep 553 Dec 576 1-2 Mar 593 3-4 May 602 1-2 Jul 605 1-4 Sep 609 3-4 Dec 619 Mar 622 3-4 May 616 1-4 Jul 600 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 392 1-4 Sep 401 3-4 Dec 414 1-4 Mar 423 1-4 May 428 Jul 432 1-4 Sep 422 3-4 Dec 428 1-4 Mar 434 3-4 May 438 3-4 Jul 442 Sep 426 3-4 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 308 1-4 Sep 292 Dec 292 1-2 Mar 289 May 290 Jul 288 3-4 Sep 288 3-4 Dec 285 3-4 Mar 285 3-4 May 285 3-4 Jul 285 3-4 Sep 287 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1025 1-4 Aug 1029 1-4 Sep 1034 1-4 Nov 1043 1-4 Jan 1050 3-4 Mar 1048 1-4 May 1050 1-2 Jul 1056 Aug 1053 3-4 Sep 1036 1-4 Nov 1022 Jan 1025 1-4 Mar 1022 3-4 May 1023 Jul 1027 Aug 1009 1-2 Sep 1003 1-2 Nov 993 1-2 Jul 1007 3-4 Nov 986 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 33.73 Aug 33.81 Sep 33.94 Oct 34.06 Dec 34.32 Jan 34.47 Mar 34.54 May 34.57 Jul 34.68 Aug 34.62 Sep 34.49 Oct 34.10 Dec 34.00 Jan 34.07 Mar 34.17 May 34.23 Jul 34.32 Aug 34.32 Sep 34.32 Oct 34.30 Dec 34.30 Jul 34.30 Oct 34.30 Dec 34.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 336.80 Aug 338.70 Sep 340.80 Oct 342.70 Dec 346.20 Jan 347.50 Mar 346.50 May 346.00 Jul 347.20 Aug 346.60 Sep 344.80 Oct 340.00 Dec 339.30 Jan 339.20 Mar 339.70 May 339.10 Jul 340.10 Aug 340.50 Sep 340.60 Oct 339.80 Dec 339.40 Jul 339.40 Oct 339.40 Dec 339.40