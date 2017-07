CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 530 1-2 Sep 550 Dec 574 Mar 590 3-4 May 599 3-4 Jul 602 Sep 606 1-2 Dec 616 Mar 620 1-4 May 621 1-2 Jul 604 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 391 3-4 Sep 402 Dec 414 3-4 Mar 423 3-4 May 428 Jul 432 1-4 Sep 422 1-4 Dec 428 1-4 Mar 434 May 438 Jul 441 3-4 Sep 426 1-2 Dec 421 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 306 Sep 290 Dec 290 1-4 Mar 291 1-4 May 291 3-4 Jul 290 1-2 Sep 290 1-2 Dec 287 1-2 Mar 287 1-2 May 287 1-2 Jul 287 1-2 Sep 288 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1020 1-4 Aug 1024 3-4 Sep 1030 Nov 1039 1-4 Jan 1046 3-4 Mar 1043 May 1045 1-4 Jul 1050 3-4 Aug 1048 1-2 Sep 1031 Nov 1013 1-2 Jan 1016 3-4 Mar 1014 1-4 May 1014 1-2 Jul 1018 1-2 Aug 1001 Sep 995 Nov 985 Jul 999 1-4 Nov 977 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 33.62 Aug 33.68 Sep 33.81 Oct 33.93 Dec 34.17 Jan 34.32 Mar 34.40 May 34.45 Jul 34.58 Aug 34.53 Sep 34.39 Oct 33.95 Dec 33.88 Jan 33.95 Mar 34.06 May 34.13 Jul 34.22 Aug 34.22 Sep 34.22 Oct 34.20 Dec 34.20 Jul 34.20 Oct 34.20 Dec 34.20 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 336.40 Aug 338.20 Sep 340.20 Oct 342.20 Dec 345.60 Jan 346.70 Mar 345.10 May 344.50 Jul 345.80 Aug 344.90 Sep 342.90 Oct 337.60 Dec 336.90 Jan 336.80 Mar 337.30 May 337.10 Jul 338.20 Aug 338.60 Sep 338.60 Oct 337.80 Dec 337.40 Jul 337.40 Oct 337.40 Dec 337.40