Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results on Monday at Wimbledon:

Singles Men Fourth Round

Marin Cilic (7), Croatia, def. Roberto Bautista Agut (18), Spain, 6-2, 6-2, 6-2.

Women Fourth Round

Garbine Muguruza (14), Spain, def. Angelique Kerber (1), Germany, 4-6, 6-4, 6-4.

Svetlana Kuznetsova (7), Russia, def. Agnieszka Radwanska (9), Poland, 6-2, 6-4.

Jelena Ostapenko (13), Latvia, def. Elina Svitolina (4), Ukraine, 6-3, 7-6 (6).

Magdalena Rybarikova,Slovakia, def. Petra Martic, Croatia, 6-4, 2-6, 6-3.

Venus Williams (10), United States, def. Ana Konjuh (27), Croatia, 6-3, 6-2.

Johanna Konta (6), Britain, def. Caroline Garcia (21), France, 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Doubles Men Third Round

Hans Podlipnik-Castillo, Chile, and Andrei Vasilevski, Belarus, def. Raven Klaasen, South Africa, and Rajeev Ram (7), United States, 6-4, 7-6 (5), 6-3.

Ryan Harrison, United States, and Michael Venus (10), New Zealand, def. Ivan Dodig, Croatia, and Marcel Granollers (6), Spain, 2-6, 6-3, 6-4, 6-7 (7), 6-3.

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (16), Croatia, def. Jay Clarke and Marcus Willis, Britain, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

Henri Kontinen, Finland, and John Peers (1), Australia, def. Hugo Nys, France, and Antonio Sancic, Croatia, 6-3, 3-6, 6-1, 6-4.

Lukasz Kubot, Poland, and Marcelo Melo (4), Brazil, def. Florin Mergea, Romania, and Aisam-ul-Haq Qureshi (14), Pakistan, 6-7 (3), 4-6, 6-1, 6-4, 6-2.

Women Third Round

Ekaterina Makarova and Elena Vesnina (2), Russia, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Maria Jose Martinez Sanchez (15), Spain, 6-4, 6-4.

CiCi Bellis, United States, and Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Lyudmyla Kichenok and Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-4, 6-2.

Junior Singles Boys First Round

Francesco Forti, Italy, def. Thiago Seyboth Wild (13), Brazil, 6-4, 6-4.

Matteo Martineau, France, def. Siddhant Banthia, India, 3-6, 6-2, 7-5.

Sebastian Korda, United States, def. James Kent Trotter, Japan, 3-6, 7-5, 6-4.

Patrick Kypson, United States, def. Alexey Zakharov, Russia, 6-4, 7-6 (6).

Axel Geller, Argentina, def. Park Uisung, South Korea, 6-3, 6-3.

Naoki Tajima, Japan, def. Max Stewart, Britain, 6-4, 6-4.

Jurij Rodionov (11), Austria, def. Louis Dussin, France, 7-6 (5), 6-3.

Blake Ellis, Australia, def. Trent Bryde (7), United States, 7-6 (2), 6-7 (5), 6-1.

Vasil Kirkov, United States, def. Joao Lucas Reis da Silva, Brazil, 2-6, 7-5, 7-5.

Constantin Bittoun Kouzmine, France, def. Anton Matusevich, Britain, 6-3, 3-0 retired.

Girls First Round

Wang Xin Yu (10), China, def. Francesca Jones, Britain, 2-6, 6-1, 6-4.

Ylena In-Albon, Switzerland, def. Violet Apisah, Papua New Guinea, 6-4, 6-1.

Elysia Bolton, United States, def. Jodie Burrage, Britain, 6-3, 4-6, 6-4.

Oona Orpana, Finland, def. Maria Lourdes Carle, Argentina, 6-0, 6-3.

Jule Niemeier, Germany, def. Karolina Berankova, Czech Republic, 6-1, 7-5.