IndyCar Iowa Corn 300 Lineup

NEWTON, Iowa (AP) — Qualifying results on Saturday at the Iowa Corn 300, an IndyCar race on Sunday at Iowa Speedway (car number in parentheses):

1. (12) Will Power, Australia, 185.21 mph.

2. (21) JR Hildebrand, United States, 183.811.

3. (3) Helio Castroneves, Brazil, 183.712.

4. (20) Ed Carpenter, United States, 183.503.

5. (26) Takuma Sato, Japan, 182.653.

6. (7) Mikhail Aleshin, Russia, 182.454.

7. (10) Tony Kanaan, Brazil, 182.394.

8. (19) Ed Jones, England, 182.29.

9. (5) James Hinchcliffe, Canada, 181.187.

10. (15) Graham Rahal, United States, 181.138.

11. (1) Simon Pagenaud, France, 181.137.

12. (98) Alexander Rossi, United States, 181.136.

13. (8) Max Chilton, England, 180.927.

14. (83) Charlie Kimball, United States, 180.863.

15. (28) Ryan Hunter-Reay, United States, 180.716.

16. (2) Josef Newgarden, United States, 180.343.

17. (9) Scott Dixon, New Zealand, 180.302.

18. (18) Esteban Gutierrez, Mexico, 179.389.

19. (4) Conor Daly, United States, 178.613.

20. (27) Marco Andretti, United States, 171.71.