Austrian Grand Prix Lineup

SPIELBERG, Austria (AP) — Qualifying results on Saturday for the Austrian GP on Sunday at Red Bull Ring:

1. Valtteri Bottas, Mercedes, 1:04.251.

2. Sebastian Vettel, Ferrari, 1:04.293.

3. Kimi RaikkoNen, Ferrari, 1:04.779.

4. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Tag Heuer, 1:04.896.

5. Max Verstappen, Red Bull Racing Tag Heuer, 1:04.983.

6. Romain Grosjean, Haas Ferrari, 1:05.480.

7. Sergio Perez, Force India Mercedes, 1:05.605.

8. x-Lewis Hamilton, Mercedes, 1:04.424.

9. Esteban Ocon, Force India Mercedes, 1:05.674.

10. Carlos Sainz, Toro Rosso, 1:05.726.

11. Nico Hulkenberg, Renault, 1:05.597.

12. Fernando Alonso, McLaren Honda, 1:05.602.

13. Stoffel Vandoorne, McLaren Honda, 1:05.741.

14. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 1:05.884.

15. Kevin Magnussen, Haas Ferrari, 1:06.143.

16. Jolyon Palmer, Renault, 1:06.345.

17. Felipe Massa, Williams Mercedes, 1:06.534.

18. Lance Stroll, Williams Mercedes, 1:06.608.

19. Marcus Ericsson, Sauber Ferrari, 1:06.857.

20. Pascal Wehrlein, Sauber Ferrari, 1:07.011.

x-penalized five places for unauthorized gearbox change at Azerbaijan GP