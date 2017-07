New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1871 1871 1835 1835 Down 55 Sep 1915 1922 1867 1872 Down 55 Dec 1940 1948 1897 1901 Down 55 Mar 1970 1973 1927 1931 Down 54 May 1992 1995 1947 1952 Down 54 Jul 2009 2013 1967 1969 Down 55 Sep 2027 2027 1985 1985 Down 57 Dec 2048 2052 2005 2005 Down 59 Mar 2026 Down 60 May 2039 Down 66