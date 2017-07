Tour de France Results

NUITS-SAINT-GEORGES, France (AP) — Results on Friday in the Tour de France:

Seventh Stage

A 213.5-kilometer (132.7-mile) mostly flat ride from Troyes to Nuits-Saint-Georges, with a single Category 4 climb

1. Marcel Kittel, Germany, Quick-Step Floors, 5:03:18.

2. Edvald Boasson Hagen, Norway, Dimension Data, same time.

3. Michael Matthews, Australia, Sunweb, same time.

4. Alexander Kristoff, Norway, Katusha Alpecin, same time.

5. John Degenkolb, Germany, Trek-Segafredo, same time.

6. Dylan Groenewegen, Netherlands, LottoNL-Jumbo, same time.

7. Rudiger Selig, Germany, Bora-Hansgrohe, same time.

8. Nacer Bouhanni, France, Cofidis, same time.

9. Andre Greipel, Germany, Lotto Soudal, same time.

10. Daniel McLay, Britain, Fortuneo-Oscaro, same time.

11. Arnaud Demare, France, FDJ, same time.

12. Rick Zabel, Germany, Katusha Alpecin, same time.

13. Lilian Calmejane, France, Direct Energie, same time.

14. Oliver Naesen, Belgium, AG2R La Mondiale, same time.

15. Andrea Pasqualon, Italy, Wanty-Groupe Gobert, same time.

16. Jack Bauer, New Zealand, Quick-Step Floors, same time.

17. Reinardt Janse van Rensburg, South Africa, Dimension Data, same time.

18. Sonny Colbrelli, Italy, Bahrain-Merida, same time.

19. Grega Bole, Slovenia, Bahrain-Merida, same time.

20. Pieter Vanspeybrouck, Belgium, Wanty-Groupe Gobert, same time.

Also

35. Richie Porte, Australia, BMC Racing, same time.

44. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, same time.

45. Geraint Thomas, Britain, Sky, same time.

48. Chris Froome, Britain, Sky, same time.

54. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, same time.

66. Alberto Contador, Spain, Trek-Segafredo, same time.

Overall Standings (After seven stages)

1. Chris Froome, Britain, Sky, 28:47:51.

2. Geraint Thomas, Britain, Sky, :12.

3. Fabio Aru, Italy, Astana, :14.

4. Daniel Martin, Ireland, Quick-Step Floors, :25.

5. Richie Porte, Australia, BMC Racing, :39.

6. Simon Yates, Britain, Orica-Scott, :43.

7. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, :47.

8. Alberto Contador, Spain, Trek-Segafredo, :52.

9. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, :54.

10. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 1:01.

11. Rigoberto Uran, Colombia, Cannondale Drapac, same time.

12. Pierre-Roger Latour, France, AG2R La Mondiale, 1:07.

13. Louis Meintjes, South Africa, UAE Team Emirates, 1:24.

14. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, 1:29.

15. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, 1:33.

16. Mikel Landa, Spain, Sky, 1:47.

17. Tim Wellens, Belgium, Lotto Soudal, 1:51.

18. Michal Kwiatkowski, Poland, Sky, 1:56.

19. Andrew Talansky, United States, Cannondale Drapac, 1:57.

20. Serge Pauwels, Belgium, Dimension Data, 2:00.