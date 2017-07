Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results on Thursday at Wimbledon:

Singles Men Second Round

David Ferrer, Spain, def. Steve Darcis, Belgium, 3-0 retired.

Grigor Dimitrov (13), Bulgaria, def. Marcos Baghdatis, Cyprus, 6-3, 6-2, 6-1.

Mischa Zverev (27), Germany, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-1, 6-2, 2-6, 3-6, 6-4.

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Adam Pavlasek, Czech Republic, 6-2, 6-2, 6-1.

Dudi Sela, Israel, def. John Isner (23), United States, 6-7 (5), 7-6 (5), 5-7, 7-6 (5), 6-3.

Gael Monfils (15), France, def. Kyle Edmund, Britain, 7-6 (1), 6-4, 6-4.

Ernests Gulbis, Latvia, def. Juan Martin del Potro (29), Argentina, 6-4, 6-4, 7-6 (3).

Adrian Mannarino, France, def. Yuichi Sugita, Japan, 6-1, 5-7, 4-6, 7-6 (2), 6-2.

Dominic Thiem (8), Austria, def. Gilles Simon, France, 5-7, 6-4, 6-2, 6-4.

Tomas Berdych (11), Czech Republic, def. Ryan Harrison, United States, 6-4, 6-3, 6-7 (8), 6-3.

Milos Raonic (6), Canada, def. Mikhail Youzhny, Russia, 3-6, 7-6 (7), 6-4, 7-5.

Alexander Zverev (10), Germany, def. Frances Tiafoe, United States, 6-3, 6-4, 6-3.

Roger Federer (3), Switzerland, def. Dusan Lajovic, Serbia, 7-6 (0), 6-3, 6-2.

Jared Donaldson, United States, def. Paolo Lorenzi (32), Italy, 6-4, 7-6 (0), 6-7 (0), 6-2.

Albert Ramos-Vinolas (25), Spain, def. Andrey Rublev, Russia, 7-5, 6-7 (6), 4-6, 6-3, 6-4.

Sebastian Ofner, Austria, def. Jack Sock (17), United States, 6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-2.

Women Second Round

Svetlana Kuznetsova (7), Russia, def. Ekaterina Makarova, Russia, 6-0, 7-5.

CoCo Vandeweghe (24), United States, def. Tatjana Maria, Germany, 6-4, 6-2.

Polona Hercog, Slovenia, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-7 (2), 6-2, 6-2.

Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-1, 2-6, 6-3.

Agnieszka Radwanska (9), Poland, def. Christina McHale, United States, 5-7, 7-6 (7), 6-3.

Alison Riske, United States, def. Kristina Mladenovic (12), France, 2-6, 6-4, 6-4.

Sorana Cirstea, Romania, def. Bethanie Mattek-Sands, United States, 4-6, 7-6 (4), 0-0 (40-15), retired.

Zarina Diyas, Kazakhstan, def. Arina Rodionova, Australia, 6-4, 7-6 (4).

Garbine Muguruza (14), Spain, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-2, 6-4.

Magdalena Rybarikova, Slovakia, def. Karolina Pliskova (3), Czech Republic, 3-6, 7-5, 6-2.

Petra Martic, Croatia, def. Denisa Allertova, Czech Republic, 6-1, 6-4.

Timea Bacsinszky (19), Switzerland, def. Kristina Kucova, Slovakia, 6-1, 6-0.

Anett Kontaveit, Estonia, def. Daria Kasatkina (29), Russia, 6-3, 6-2.

Angelique Kerber (1), Germany, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 7-5, 7-5.

Shelby Rogers, United States, def. Lucie Safarova (32), Czech Republic, 6-7 (4), 6-4, 6-3.

Caroline Wozniacki (5), Denmark, def. Tsvetana Pironkova, Bulgaria, 6-3, 6-4.

Doubles Men First Round

Hugo Nys, France, and Antonio Sancic, Croatia, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, and Andreas Haider-Maurer, Austria, 6-3, 6-1, 6 -2.

Marcus Daniell, New Zealand, and Marcelo Demoliner, Brazil, def. Ariel Behar, Uruguay, and Alexander Bury, Belarus, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4.

Sam Groth, Australia, and Robert Lindstedt, Sweden, def. Guillermo Duran and Andres Molteni, Argentina, 6-7 (5), 6-2, 6-2, 6-3.

Philipp Petzschner, Germany, and Alexander Peya, Austria, def. Robin Haase, Netherlands, and Dominic Inglot, Britain, 6-7 (3), 6-2, 6-7 (10), 6-4, 6-3.

Nikola Mektic and Franko Skugor, Croatia, def. Gilles Muller, Luxembourg, and Sam Querrey, United States, 7-6 (4), 7-6 (6), 4-6, 3-6, 6-1.

Henri Kontinen, Finland, and John Peers (1), Australia, def. Fabio Fognini and Andreas Seppi, Italy, 2-6, 6-2, 7-5, 6-1.

Johan Brunstrom and Andreas Siljestrom, Sweden, def. Sander Arends, Netherlands, and Peng Hsien-yin, Taiwan, 6-7 (4), 6-1, 4-6, 7-6 (4), 12-10.

Julian Knowle and Philipp Oswald, Austria, def. Leander Paes, India, and Adil Shamasdin, Canada, 4-6, 4-6, 6-2, 7-6 (2), 10-8.

Jamie Murray, Britain, and Bruno Soares (3), Brazil, def. Roman Jebavy and Jiri Vesely, Czech Republic, 7-6 (7), 6-2, 6-4.

Bob and Mike Bryan (5), United States, def. Marc Polmans and Andrew Whittington, Australia, 7-5, 6-2, 6-4.

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (16), Croatia, def. Kevin Krawietz, Germany, and Igor Zelenay, Slovakia, 6-4, 6-4, 6-7 (7), 6-3.

Ilija Bozoljac, Serbia, and Flavio Cipolla, Italy, def. Marcos Baghdatis, Cyprus, and Malek Jaziri, Tunisia, 6-7 (4), 6-2, 6-2, 6-2.

Rohan Bopanna, India, and Edouard Roger-Vasselin (8), France, def. Dustin Brown and Mischa Zverev, Germany, 6-3, 7-6 (4), 6-4.

Ken and Neal Skupski, Britain, def. Brydan Klein and Joe Salisbury, Britain, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3.

Florin Mergea, Romania, and Aisam-ul-Haq Qureshi (14), Pakistan, def. Dino Marcan, Croatia, and Tristan-Samuel Weissborn, Austria, 4-6, 7-6 (4), 7-6 (3), 6-3.

Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut (2), France, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Donald Young, United States, 6-3, 7-6 (3), 4-6, 7-6 (1).

Women First Round

Kateryna Bondarenko, Ukraine, and Aleksandra Krunic, Serbia, def. Kiki Bertens, Netherlands, and Johanna Larsson (14), Sweden, 6-1, 6-4.

Ipek Soylu, Turkey, and Varatchaya Wongteanchai, Thailand, def. Mandy Minella, Luxembourg, and Anastasija Sevastova, Latvia, 6-1, 7-6 (2).

Chuang Chia-jung, Taiwan, and Misaki Doi, Japan, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Francesca Schiavone, Italy, 6-4, 6-1.

Naomi Broady and Heather Watson, Britain, def. Harriet Dart and Katy Dunne, Britain, 7-5, 6-4.

Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Ana Konjuh, Croatia, def. Abigail Spears, United States, and Katarina Srebotnik (6), Slovenia, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-4.

Nadiia Kichenok and Olga Savchuk, Ukraine, def. Magda Linette, Poland, and Maria Sanchez, United States, 6-2, 6-7 (8), 6-4.

Lyudmyla Kichenok and Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Darija Jurak, Croatia, and Wang Qiang, China, 7-5, 7-5.

Ekaterina Makarova and Elena Vesnina (2), Russia, def. Varvara Lepchenko, United States, and Carina Witthoeft, Germany, 6-2, 6-2.

Jocelyn Rae and Laura Robson, Britain, def. Raquel Atawo, United States and Jelena Ostapenko (11), Latvia, 6-3, 3-6, 6-3.

Ashleigh Barty and Casey Dellacqua (8), Australia, def. Jelena Jankovic, Serbia, and CoCo Vandeweghe, United States, 3-6, 6-4, 6-0.

Natela Dzalamidze and Veronika Kudermetova, Russia, def. Lauren Davis, United States, and Han Xinyun, China, 6-4, 4-6, 6-4.

CiCi Bellis, United States, and Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Jessica Moore, Australia, and Akiko Omae, Japan, 6-2, 6-0.

Timea Babos, Hungary, and Andrea Hlavackova (4), Czech Republic, def. Katie Boulter and Katie Swan, Britain, 6-2, 7-5.

Mirjana Lucic-Baroni, Croatia, and Andrea Petkovic, Germany, def. Nao Hibino, Japan, and Alicja Rosolska, Poland, 6-2, 3-6, 6-3.

Julia Goerges, Germany, and Barbora Strycova (7), Czech Republic, vs. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Barbora Krejcikova, Czech Republic, 6-4, 6-7 (5), susp., darkness.