CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 519 Sep 539 Dec 561 1-4 Mar 578 May 586 3-4 Jul 590 3-4 Sep 596 3-4 Dec 607 1-4 Mar 610 1-4 May 612 1-2 Jul 592 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 380 1-4 Sep 390 1-2 Dec 402 3-4 Mar 412 1-4 May 417 1-4 Jul 422 1-4 Sep 415 Dec 420 1-2 Mar 427 1-4 May 431 Jul 434 1-2 Sep 420 1-2 Dec 416 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 272 3-4 Sep 274 1-2 Dec 276 1-4 Mar 276 May 277 1-4 Jul 276 Sep 276 Dec 273 Mar 273 May 273 Jul 273 Sep 274 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 980 3-4 Aug 985 3-4 Sep 990 3-4 Nov 999 1-4 Jan 1006 3-4 Mar 1004 1-4 May 1006 3-4 Jul 1013 1-4 Aug 1011 1-2 Sep 999 1-2 Nov 989 3-4 Jan 994 1-2 Mar 994 1-4 May 994 1-2 Jul 999 Aug 981 1-2 Sep 975 1-2 Nov 974 1-2 Jul 988 3-4 Nov 971 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.83 Aug 32.90 Sep 33.03 Oct 33.14 Dec 33.38 Jan 33.54 Mar 33.65 May 33.71 Jul 33.86 Aug 33.83 Sep 33.77 Oct 33.47 Dec 33.42 Jan 33.50 Mar 33.62 May 33.68 Jul 33.78 Aug 33.78 Sep 33.78 Oct 33.76 Dec 33.76 Jul 33.76 Oct 33.76 Dec 33.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 320.00 Aug 322.00 Sep 324.10 Oct 326.10 Dec 329.70 Jan 331.20 Mar 331.00 May 330.50 Jul 331.80 Aug 331.60 Sep 330.90 Oct 328.10 Dec 328.20 Jan 328.40 Mar 328.90 May 329.50 Jul 330.40 Aug 331.00 Sep 331.00 Oct 330.10 Dec 329.70 Jul 329.70 Oct 329.70 Dec 329.70