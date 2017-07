Père Mertens obtient sa nationalité taiwanaise ce 4 juillet

NEW TAIPEI (Taiwan News) - Le département des affaires civiles du gouvernement de New Taipei (新北市政府民政局) a dit que le père belge Peter Mertens (梅冬祺) va obtenir ce mardi 4 juillet dans la main du maire adjoint Hou You-yi (侯友宜) sa nouvelle carte d’identité et son passeport taiwanais. Une joie pour Père Mertens qui a déposé son pied sur le territoire de Taiwan en 1952 où il a travaillé durant 65 ans dans ce pays à Caritas-Taiwan (台灣明愛會) dans les soins humanitaires.

Caritas-Taiwan a été fondé en 1968 à l’époque où Taiwan nécessitait les aides des autres pays dont Caritas-Taiwan jouait un rôle important en demandant de l’assistance aux autres divisions du monde entier pour le pays. Aujourd’hui, l’objectif du travail de Caritas-Taiwan a changé grâce au developpement du pays, il fournit des aides provenant de tous les coins du pays au monde entier.

Selon la réglementation taiwanaise, les étrangers ne pouvaient devenir citoyens de Taiwan que s'ils avaient abandonné leur nationalité d'origine. Les changements permettent à certaines catégories spéciales d'étrangers, comme Père Peter Mertens, Père Yves Moal et Sœur Elena-Pia Prongia de conserver leur passeport d'origine tout en devenant des citoyens taiwanais, tandis que d’autres peuvent attendre jusqu'à ce que leur demande de passeport taiwanais ait été approuvée avant de fournir la preuve qu'ils ont renoncé à leur nationalité d'origine.