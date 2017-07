Un récif en boîte postale sous la mer pour la conservation marine de Penghu

PENGHU (Taiwan News) - Le récif artificiel en forme de boîte postale, mesurant 160 centimètres de haut et pesant 800 kilogrammes a été déposé ce 3 juillet à six mètres de profondeur sous la mer de Penghu. Une innovation qui collabore l’art public sous-marin et la conservation dans la protection des coraux et de la reproduction des tridacnes géant (Tridacna gigas) et des autres espèces animales qui offre aux visiteurs un autre site touristique aux Iles Pescadores, a dit le reportage.

Le maire de Penghu Chen Kuang-fu (陳光復) a dit que la boîte postale sous-marine est symbole du développement touristique et de la conservation de l’environnement marin. Avant le dévoilement de la boîte postale qui a lieu ce 3 juillet, les représentants de chaque industrie ont organisé un nettoyage de la plage pour donner un charmant paysage a tout le monde.

Le département du tourisme sous le gouvernement de Penghu a dit que cette boîte postale est formée de deux parties. La boîte postale qui sera fixée au fond de la mer jouera un rôle dans la reproduction des espèces animales de la conservation, comme les coraux et les tridacnes géants. La partie d’en haut est faite de ciment et d’acier inoxydable à l’intérieur et colorée de mosaïques à l’extérieur pour maintenir la propreté de la boîte postale.