Wimbledon Results

Wednesday At The All England Lawn Tennis & Croquet Club London Purse: $41.1 million (Grand Slam) Surface: Grass-Outdoor Singles Men First Round

Paolo Lorenzi (32), Italy, def. Horacio Zeballos, Argentina, 7-6 (3), 4-6, 7-6 (8), 7-5.

Second Round

Roberto Bautista Agut (18), Spain, def. Peter Gojowczyk, Germany, 6-2, 6-1, 3-6, 6-3.

Jo-Wilfried Tsonga (12), France, def. Simone Bolelli, Italy, 6-1, 7-5, 6-2.

Sam Querrey (24), United States, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 6-4, 4-6, 6-3, 6-3.

Gilles Muller (16), Luxembourg, def. Lukas Rosol, Czech Republic, 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-3, 9-7.

Aljaz Bedene, Britain, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-3, 3-6, 6-3, 6-3.

Kei Nishikori (9), Japan, def. Sergiy Stakhovsky, Ukraine, 6-4, 6-7 (7), 6-1, 7-6 (6).

Fabio Fognini (28), Italy, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 7-6 (3), 6-4, 6-2.

Karen Khachanov (30), Russia, def. Thiago Monteiro, Brazil, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3), 7-5.

Ruben Bemelmans, Belgium, def. Daniil Medvedev, Russia, 6-4, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3.

Marin Cilic (7), Croatia, def. Florian Mayer, Germany, 7-6 (2), 6-4, 7-5.

Steve Johnson (26), United States, def. Radu Albot, Moldova, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3.

Kevin Anderson, South Africa, def. Andreas Seppi, Italy, 6-3, 7-6 (4), 6-3.

Andy Murray (1), Britain, def. Dustin Brown, Germany, 6-3, 6-2, 6-2.

Jerzy Janowicz, Poland, def. Lucas Pouille (14), France, 7-6 (4), 7-6 (5), 3-6, 6-1.

Benoit Paire, France, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 7-6 (4), 6-1, 6-4.

Rafael Nadal (4), Spain, def. Donald Young, United States, 6-4, 6-2, 7-5.

Women Second Round

Heather Watson, Britain, def. Anastasija Sevastova (18), Latvia, 6-0, 6-4.

Dominika Cibulkova (8), Slovakia, def. Jennifer Brady, United States, 6-4, 6-4.

Victoria Azarenka, Belarus, def. Elena Vesnina (15), Russia, 6-3, 6-3.

Ana Konjuh (27), Croatia, def. Irina-Camelia Begu, Romania, 7-6 (3), 2-6, 6-3.

Maria Sakkari, Greece, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-7 (6), 6-4, 6-4.

Johanna Konta (6), Britain, def. Donna Vekic, Croatia, 7-6 (4), 4-6, 10-8.

Naomi Osaka, Japan, def. Barbora Strycova (22), Czech Republic, 6-1, 0-6, 6-4.

Venus Williams (10), United States, def. Wang Qiang, China, 4-6, 6-4, 6-1.

Elina Svitolina (4), Ukraine, def. Francesca Schiavone, Italy, 6-3, 6-0.

Carina Witthoeft, Germany, def. Aryna Sabalenka, Belarus, 7-6 (5), 3-6, 6-3.

Madison Brengle, United States, def. Petra Kvitova (11), Czech Republic, 6-3, 1-6, 6-2.

Caroline Garcia (21), France, def. Ana Bogdan, Romania, 6-4, 6-3.

Simona Halep (2), Romania, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 7-5, 6-3.

Camila Giorgi, Italy, def. Madison Keys (17), United States, 6-4, 6-7 (10), 6-1.

Jelena Ostapenko, Latvia (13), def. Francoise Abanda, Canada, 4-6, 7-6 (4), 6-3.

Peng Shuai, China, def. Carla Suarez Navarro (25), Spain, 6-2, 6-2.

Doubles Men First Round

Thanasi Kokkinakis and Jordan Thompson, Australia, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau (9), Romania, 7-6 (4), 7-6 (4), 7-6 (4).

Fabrice Martin, France, and Daniel Nestor (13), Canada, def. Thomaz Bellucci and Rogerio Dutra Silva, Brazil, 6-2, 7-6 (5), 6-2.

Marcin Matkowski, Poland, and Max Mirnyi, Belarus, def. Hsieh Cheng-peng, Taiwan, and Max Schnur, United States, 7-5, 6-1, 7-6 (5).

Nicholas Monroe, United States, and Artem Sitak, New Zealand, def. Andre Sa, Brazil, and Dudi Sela, Israel, 3-6, 3-6, 7-5, 7-6 (4), 6-3.

Ryan Harrison, United States, and Michael Venus (10), New Zealand, def. Andre Begemann and Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, 9-7.

Scott Clayton and Jonny O'Mara, Britain, def. Paolo Lorenzi, Italy, and Adrian Mannarino, France, 7-6 (5), 3-4 retired.

Hans Podlipnik-Castillo, Chile, and Andrei Vasilevski, Belarus, def. Scott Lipsky and Frances Tiafoe, United States, 6-4, 7-5, 5-7, 6-2.

Ivan Dodig, Croatia, and Marcel Granollers (6), Spain, def. Jonathan Erlich, Israel, and Treat Huey, Philippines, 7-6 (4), 6-3, 6-7 (7), 6-7 (4), 6-4.

Julio Peralta, Chile, and Horacio Zeballos (15), Argentina, def. James Cerretani, United States, and Mikhail Elgin, Russia, 6-3, 6-2, 6-4.

Purav Raja and Divij Sharan, India, def. Kyle Edmund, Britain, and Joao Sousa, Portugal, 7-6 (2), 3-6, 6-4, 7-6 (6).

Matt Reid and John-Patrick Smith, Australia, def. Feliciano Lopez and Marc Lopez (11), Spain, 3-6, 7-6 (2), 6-2, 6-4.

Lukasz Kubot, Poland, and Marcelo Melo (4), Brazil, def. Wesley Koolhof and Matwe Middelkoop, Netherlands, 6-4, 6-0, 6-3.

Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (12), Colombia, def. Carlos Berlocq, Argentina, and Albert Ramos-Vinolas, Spain, 6-4, 7-6 (4), 7-6 (0).

Raven Klaasen, South Africa, and Rajeev Ram (7), United States, def. Marius Copil, Romania, and Fernando Verdasco, Spain, 6-3, 6-4, 6-4.

Julien Benneteau, France, and Vasek Pospisil, Canada, def. Nicolas Kicker and Diego Schwartzman, Argentina, 6-4, 6-3, 6-3.

Jay Clarke and Marcus Willis, Britain, def. Jared Donaldson, United States, and Jeevan Nedunchezhiyan, India, 6-7 (4), 5-7, 7-6 (3), 6-0, 6-3.

Women First Round

Monique Adamczak and Storm Sanders, Australia, def. Eri Hozumi and Miyu Kato (16), Japan, 6-1, 6-2.

Makoto Ninomiya, Japan, and Renata Voracova, Czech Republic, def. Julia Boserup and Christina McHale, United States, 6-1, 6-2.

Elise Mertens, Belgium, and Demi Schuurs, Netherlands, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Xu Yifan (10), China, 6-2, 6-2.

Chang Kai-chen, Taiwan, and Sloane Stephens, United States, def. Duan Ying-Ying and Liang Chen, China, 6-3, 3-6, 6-4.

Chan Hao-ching, Taiwan, and Monica Niculescu (9), Romania, def. Veronica Cepede Royg, Paraguay, and Raluca Olaru, Romania, 6-4, 3-6, 6-1.

Andreja Klepac, Slovenia, and Maria Jose Martinez Sanchez (15), Spain, def. Anastasia and Arina Rodionova, Australia, 6-2, 4-6, 6-3.

Lesley Kerkhove, Netherlands, and Lidziya Marozava, Belarus, def. Alla Kudryavtseva and Alexandra Panova, Russia, 6-2, 4-6, 7-5.

Shuko Aoyama, Japan, and Yang Zhaoxuan, China, def. Evgeniya Rodina and Natalia Vikhlyantseva, Russia, 6-3, 6-7 (5), 6-2.

Lucie Hradecka and Katerina Siniakova (5), Czech Republic, def. Asia Muhammad and Taylor Townsend, United States, 6-4, 7-6 (6).

Lara Arruabarrena and Arantxa Parra Santonja, Spain, def. Paula Kania, Poland, and Nina Stojanovic, Serbia, 6-3, 7-5.

Svetlana Kuznetsova, Russia, and Kristina Mladenovic, France, def. Nicole Melichar, United States, and Anna Smith, Britain, 6-4, 6-3.

Oceane Dodin, France, and Tatjana Maria, Germany, def. Ashley Weinhold and Caitlin Whoriskey, United States, 6-3, 6-2.

Anna-Lena Groenefeld, Germany, and Kveta Peschke (12), Czech Republic, def. Viktorija Golubic, Switzerland, and Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-4, 6-3.

Mona Barthel, Germany, and Anett Kontaveit, Estonia, def. Shelby Rogers, United States, and Donna Vekic, Croatia, 7-5, 6-1.

Bethanie Mattek-Sands, United States, and Lucie Safarova (1), Czech Republic, def. Jennifer Brady and Alison Riske, United States, 7-5, 6-2.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Sania Mirza (13), India, def. Naomi Osaka, Japan, and Zhang Shuai, China, 6-4, 6-3.

Chan Yung-jan, Taiwan, and Martina Hingis (3), Switzerland, def. Alize Cornet, France, and Xenia Knoll, Switzerland, 6-0, 6-2.