CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 539 1-4 Sep 560 Dec 580 Mar 593 1-2 May 598 3-4 Jul 600 1-2 Sep 604 Dec 614 Mar 618 3-4 May 621 1-4 Jul 597 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 381 3-4 Sep 392 Dec 404 Mar 413 1-4 May 418 1-4 Jul 422 3-4 Sep 416 Dec 421 Mar 427 1-4 May 431 Jul 434 1-2 Sep 423 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 279 3-4 Sep 285 3-4 Dec 287 1-4 Mar 287 1-4 May 287 1-4 Jul 286 Sep 286 Dec 283 Mar 283 May 283 Jul 283 Sep 284 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 976 1-4 Aug 981 3-4 Sep 986 1-2 Nov 994 1-4 Jan 1001 1-2 Mar 999 1-4 May 1003 3-4 Jul 1010 Aug 1008 1-4 Sep 997 1-4 Nov 987 1-2 Jan 992 1-4 Mar 992 3-4 May 993 Jul 995 1-2 Aug 978 Sep 972 Nov 974 1-2 Jul 988 3-4 Nov 971 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 33.15 Aug 33.24 Sep 33.37 Oct 33.47 Dec 33.71 Jan 33.87 Mar 33.99 May 34.09 Jul 34.24 Aug 34.19 Sep 34.12 Oct 33.86 Dec 33.83 Jan 33.90 Mar 34.01 May 34.07 Jul 34.16 Aug 34.16 Sep 34.16 Oct 34.14 Dec 34.14 Jul 34.14 Oct 34.14 Dec 34.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 316.50 Aug 318.30 Sep 320.50 Oct 322.40 Dec 325.60 Jan 326.90 Mar 326.80 May 327.00 Jul 328.30 Aug 328.10 Sep 327.50 Oct 325.30 Dec 325.50 Jan 325.80 Mar 326.40 May 327.00 Jul 327.80 Aug 328.40 Sep 328.40 Oct 327.60 Dec 327.20 Jul 327.20 Oct 327.20 Dec 327.20