Tour de France Results

LONGWY, France (AP) — Results on Monday in the Tour de France:

Third Stage

A 212.5-kilometer (32-mile) hilly ride from Verviers, Belgium to Longwy, with five categorized climbs

1. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, 5:07:19.

2. Michael Matthews, Australia, Sunweb, same time.

3. Daniel Martin, Ireland, Quick-Step Floors, same time.

4. Greg Van Avermaet, Belgium, BMC Racing, same time.

5. Alberto Bettiol, Italy, Cannondale Drapac, 2 seconds behind.

6. Arnaud Demare, France, FDJ, same time.

7. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, same time.

8. Geraint Thomas, Britain, Sky, same time.

9. Chris Froome, Britain, Sky, same time.

10. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, same time.

11. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, same time.

12. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, same time.

13. Tim Wellens, Belgium, Lotto Soudal, same time.

14. Richie Porte, Australia, BMC Racing, same time.

15. Tiesj Benoot, Belgium, Lotto Soudal, same time.

16. Guillaume Martin, France, Wanty-Groupe Gobert, same time.

17. Fabio Aru, Italy, Astana, same time.

18. Alberto Contador, Spain, Trek-Segafredo, same time.

19. Rigoberto Uran, Colombia, Cannondale Drapac, same time.

20. Esteban Chaves, Colombia, Orica-Scott, same time.

Also

150. Thibaut Pinot, France, FDJ, 3:07.

Overall Standings (After three stages)

1. Geraint Thomas, Britain, Sky, 10:00:31.

2. Chris Froome, Britain, Sky, :12.

3. Michael Matthews, Australia, Sunweb, same time.

4. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, :13.

5. Edvald Boasson Hagen, Norway, Dimension Data, :16.

6. Pierre-Roger Latour, France, AG2R La Mondiale, :25.

7. Philippe Gilbert, Belgium, Quick-Step Floors, :30.

8. Michal Kwiatkowski, Poland, Sky, :32.

9. Tim Wellens, Belgium, Lotto Soudal, same time.

10. Nikias Arndt, Germany, Sunweb, :34.

11. Alexey Lutsenko, Kazakhstan, Astana, :37.

12. Stefan Kueng, Switzerland, BMC Racing, :38.

13. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, :40.

14. Greg Van Avermaet, Belgium, BMC Racing, same time.

15. Daniel Martin, Ireland, Quick-Step Floors, :43.

16. Diego Ulissi, Italy, UAE Team Emirates, same time.

17. Arnaud Demare, France, FDJ, same time.

18. Simon Yates, Britain, Orica-Scott, :45.

19. Daryl Impey, South Africa, Orica-Scott, same time.

20. Richie Porte, Australia, BMC Racing, :47.

Also

21. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, :48.

24. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, :51.

27. Alberto Contador, Spain, Trek-Segafredo, :54.

123. Thibaut Pinot, France, FDJ, 3:55.