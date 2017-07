Tour de France Results

DUESSELDORF, Germany (AP) — Results on Saturday of Stage 1 of the Tour de France:

A 14-kilometer (8.7-mile) individual time trial, beginning and ending in Duesseldorf

1. Geraint Thomas, Britain, Sky, 16 minutes, 4 seconds.

2. Stefan Kueng, Switzerland, BMC Racing, 5 seconds behind.

3. Vasil Kiryienka, Belarus, Sky, :07.

4. Tony Martin, Germany, Katusha-Alpecin, :08.

5. Matteo Trentin, Italy, Quick-Step Floors, :10.

6. Chris Froome, Britain, Sky, :12.

7. Jos van Emden, Netherlands, LottoNL-Jumbo, :15.

8. Michal Kwiatkowski, Poland, Sky, same time.

9. Marcel Kittel, Germany, Quick-Step Floors, :16.

10. Edvald Boasson Hagen, Norway, Dimension Data, same time.

11. Nikias Arndt, Germany, Sunweb, same time.

12. Taylor Phinney, United States, Cannondale Drapac, :17.

13. Andriy Grivko, Ukraine, Astana, same time.

14. Daryl Impey, South Africa, Orica-Scott, :19.

15. Jonathan Castroviejo, Spain, Movistar, :20.

16. Michael Matthews, Australia, Sunweb, same time.

17. Pierre-Roger Latour, France, AG2R La Mondiale, :25.

18. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, same time.

19. Andrey Amador, Costa Rica, Astana, :27.

20. Alexey Lutsenko, Kazakhstan, Astana, :29.

Also

53. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, :48.

60. Thibaut Pinot, France, FDJ, :50.

63. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, :51.

68. Alberto Contador, Spain, Trek-Segafredo, :54.