CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 511 Sep 526 Dec 545 Mar 558 3-4 May 567 1-4 Jul 570 1-4 Sep 577 1-4 Dec 589 Mar 594 3-4 May 597 1-4 Jul 574 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 370 1-2 Sep 381 Dec 392 Mar 401 1-4 May 407 Jul 412 1-2 Sep 410 1-4 Dec 413 1-2 Mar 420 1-2 May 424 1-4 Jul 427 3-4 Sep 416 1-4 Dec 417 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 290 Sep 284 3-4 Dec 282 3-4 Mar 284 May 285 Jul 283 3-4 Sep 283 3-4 Dec 280 3-4 Mar 280 3-4 May 280 3-4 Jul 280 3-4 Sep 282 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 942 1-4 Aug 947 Sep 950 1-2 Nov 954 3-4 Jan 962 1-2 Mar 966 3-4 May 972 3-4 Jul 977 3-4 Aug 976 Sep 966 1-2 Nov 959 3-4 Jan 964 3-4 Mar 965 1-4 May 967 1-2 Jul 971 1-4 Aug 953 3-4 Sep 948 3-4 Nov 952 1-2 Jul 966 3-4 Nov 949 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.93 Aug 33.04 Sep 33.16 Oct 33.17 Dec 33.34 Jan 33.50 Mar 33.59 May 33.66 Jul 33.74 Aug 33.72 Sep 33.67 Oct 33.40 Dec 33.40 Jan 33.47 Mar 33.56 May 33.63 Jul 33.70 Aug 33.70 Sep 33.70 Oct 33.68 Dec 33.68 Jul 33.68 Oct 33.68 Dec 33.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 304.40 Aug 306.20 Sep 307.90 Oct 309.30 Dec 311.20 Jan 312.20 Mar 313.80 May 314.50 Jul 315.80 Aug 315.90 Sep 315.60 Oct 313.90 Dec 314.40 Jan 314.80 Mar 315.50 May 316.40 Jul 316.90 Aug 317.50 Sep 317.60 Oct 316.80 Dec 316.40 Jul 316.40 Oct 316.40 Dec 316.40