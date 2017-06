New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1903 Up 81 Sep 1854 1954 1852 1940 Up 79 Dec 1885 1978 1881 1967 Up 79 Mar 1912 2005 1910 1996 Up 79 May 1932 2020 1932 2014 Up 78 Jul 1978 2039 1978 2033 Up 79 Sep 2051 2052 2050 2052 Up 79 Dec 2073 Up 79 Mar 2096 Up 81 May 2112 Up 79