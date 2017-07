Fabricant de chocolat taiwanais récompensé au Prix International de Chocolat

NEW YORK (Taiwan News) - Le Prix International de Chocolat (International Chocolate Awards) a annoncé ce 27 juin la liste des gagnants de la compétition d’Asie-Pacifique 2017 qui a lieu à New York. Au total sept médailles d’or, onze argents et six bronzes ont été remportés par Taiwan dans les milles produits inscrits pour juger. Cinq concurrents taiwanais ont participé à cette compétition mondiale dont le grand gagnant des cinq est «Fu Wan Café Villa» (福灣莊園) de Pingtung(屏東) qui a remporté cinq médailles d’or, deux argents et un bronze.

D’après la liste des gagnants du site officiel, Fu Wan Café Villa a présenté «Taiwan No.1 62%» à la compétition dont il a été recompensé avec celui-ci le prix d’origine de chocolat noir et quatres prix d’or sur le prix du fabricant de chocolat, le prix du chocolat commercialisé directement, le prix du pays en croissance de chocolat et le prix du meilleur gagnant de compétition.

Le chef de la direction de Fu Wan Café Villa, Hsu Hua-jen (許華仁) qui a reçu la médaille d’or dans le prix du fabricant de chocolat a dit que le parfum du cacao de Pingtung est très élégant. Deux ans avant, il a commencé à mélanger les grains de cacao de Pingtung dans les produits spéciaux comme dans les produits agricoles et de pêches qui sont le chocolat au rose et litchi ou le chocolat au quinoa, le chocolat au boisson d’amande ainsi que d’autres produits locaux.

«Yu Chocolatier» a été recompensé de quatre argents et d’un bronze dans la catégorie de ganache, palette et ganache pralinés et truffles. Et dans la même catégorie se trouve «Le Ruban Chocolat» qui a été récompensé d’une médaille d’or, de trois médailles d’argents et de bronzes. «Chuang Chocolate» a été récompensé dans la catégorie de chocolat enrobé de manon, de beurre et de crème avec une médaille d’or et de deux médailles d’argent et «Formosa Chocolate» dans la catégorie de 85 % et plus de chocolat avec une médaille bronze.