CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 480 1-4 Sep 496 Dec 515 1-2 Mar 529 May 538 1-2 Jul 542 1-2 Sep 549 3-4 Dec 564 Mar 571 3-4 May 574 1-4 Jul 561 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 359 3-4 Sep 369 1-2 Dec 380 Mar 389 1-2 May 395 3-4 Jul 401 1-4 Sep 398 Dec 401 Mar 408 3-4 May 413 Jul 417 1-4 Sep 405 1-2 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 265 1-2 Sep 264 3-4 Dec 262 3-4 Mar 265 1-4 May 265 Jul 265 Sep 265 Dec 262 Mar 262 May 262 Jul 262 Sep 263 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 915 1-2 Aug 920 3-4 Sep 923 1-4 Nov 924 3-4 Jan 932 3-4 Mar 939 1-4 May 945 1-2 Jul 951 Aug 950 1-4 Sep 942 Nov 936 1-2 Jan 941 1-2 Mar 941 1-2 May 943 3-4 Jul 947 1-2 Aug 930 Sep 925 Nov 931 3-4 Jul 946 Nov 929 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.42 Aug 32.52 Sep 32.63 Oct 32.67 Dec 32.86 Jan 33.02 Mar 33.14 May 33.23 Jul 33.28 Aug 33.27 Sep 33.24 Oct 32.99 Dec 33.01 Jan 33.10 Mar 33.20 May 33.27 Jul 33.34 Aug 33.34 Sep 33.34 Oct 33.32 Dec 33.32 Jul 33.32 Oct 33.32 Dec 33.32 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 294.40 Aug 296.40 Sep 298.10 Oct 298.60 Dec 299.90 Jan 300.70 Mar 302.90 May 304.10 Jul 305.70 Aug 305.90 Sep 305.80 Oct 304.20 Dec 304.60 Jan 305.30 Mar 306.00 May 306.90 Jul 307.30 Aug 307.90 Sep 307.90 Oct 307.20 Dec 306.80 Jul 306.80 Oct 306.80 Dec 306.80