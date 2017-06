Wimbledon Qualifying Results

Wednesday At Bank of England Sports Ground Roehampton, England Surface: Grass-Outdoor Singles Men Second Round

Sebastian Ofner, Austria, def. Miljan Zekic, Serbia, 6-4, 6-3.

Ruben Bemelmans (12), Belgium, def. Mathias Bourgue, France, 6-4, 3-6, 6-3.

Taylor Fritz (21), United States, def. Alejandro Gonzalez, Colombia, 6-1, 6-3.

John-Patrick Smith, Australia, def. Mackenzie McDonald, United States, 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Joris De Loore, Belgium, def. Jozef Kovalik, Slovakia, 3-6, 7-5, 6-3.

Christian Garin, Chile, def. Bjorn Fratangelo (22), United States, 6-7 (4), 7-5, 6-4.

Lukas Lacko (4), Slovakia, def. Andrea Arnaboldi, Italy, 7-6 (4), 6-4.

Peter Polansky (15), Canada, def. Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, 7-5, 6-3.

Stefano Travaglia, Italy, def. Quentin Halys (25), France, 7-5, 6-0.

Daniel Brands, Germany, def. Calvin Hemery, France, 6-4, 6-4.

Nicolas Jarry, Chile, def. Konstantin Kravchuk (16), Russia, 7-5, 4-6, 11-9.

Denis Kudla, United States, def. Riccardo Bellotti, Italy, 6-1, 6-1.

Gerald Melzer (27), Austria, def. Chen Ti, Taiwan, 7-5, 6-2.

Vincent Millot, France, def. Tennys Sandgren (3), United States, 6-2, 7-6 (5).

Dennis Novikov, United States, def. Stefan Kozlov (32), United States, 7-5, 6-2.

Peter Gojowczyk (23), Germany, def. Nikola Milojevic, Serbia, 6-3, 7-6 (5).

Sergiy Stakhovsky (11), Ukraine, def. Roberto Quiroz, Ecuador, 6-3, 7-5.

Alexander Bublik (19), Kazakhstan, def. Blake Mott, Australia, 7-5, 6-4.

Illya Marchenko (9), Ukraine, def. Benjamin Becker, Germany, 3-6, 7-6 (3), 6-4.

Alexander Ward, Britain, def. Go Soeda (6), Japan, 6-3, 6-1.

Jay Clarke, Britain, def. Elias Ymer, Sweden, 6-4, 7-6 (5).

Tatsuma Ito, Japan, def. Alex de Minaur, Australia, 6-2, 6-4.

Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Yannick Hanfmann, Germany, 7-6 (5), 7-6 (5).

Andrew Whittington, Australia, def. Tim Smyczek, United States, 6-7 (4), 6-4, 6-4.

Paul-Henri Mathieu (20), France, def. Maximo Gonzalez, Argentina, 6-1, 6-4.

Simone Bolelli, Italy, leads Adrian Menendez-Maceiras (28), Spain, 6-4, 4-3, susp., darkness.

Pedro Sousa, Portugal, leads Steven Diez, Canada, 7-5, 2-6, 2-1, susp., darkness.

Women First Round

Sachia Vickery, United States, def. Georgina Garcia Perez, Spain, 6-3, 3-6, 9-7.

Akiko Omae, Japan, def. Fanni Stollar, Hungary, 6-1, 6-3.

Myrtille Georges, France, def. Tereza Martincova (19), Czech Republic, 6-2, 6-2.

Polina Monova, Russia, def. Martina Trevisan, Italy, 6-4, 2-6, 6-3.

Asia Muhammad (17), United States, def. Anastasiya Komardina, Russia, 6-0, 6-1.

Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Dalila Jakupovic (18), Slovenia, 7-6 (5), 6-2.

Zhu Lin (4), China, def. Quirine Lemoine, Netherlands, 6-3, 7-5.

Lizette Cabrera, Australia, def. Tereza Smitkova, Czech Republic, 6-2, 4-6, 6-2.

Jamie Loeb, United States, def. Louisa Chirico, United States, 6-7 (11), 6-1, 6-2.

Marie Bouzkova, Czech Republic, def. Victoria Kamenskaya, Russia, 6-2, 6-4.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Lesley Kerkhove, Netherlands, 6-1, 7-5.

Alla Kudryavtseva, Russia, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-4, 6-1.

Arina Rodionova, Australia, def. Nina Stojanovic (24), Serbia, 6-3, 6-4.

Francoise Abanda (23), Canada, def. Anna Kalinskaya, Russia, 6-2, 6-2.

Bianca Andreescu, Canada, def. Kayla Day (10), United States, 6-3, 6-3.

Michelle Larcher de Brito, Portugal, def. Nadia Podoroska, Argentina, 6-3, 6-7 (4), 8-6.

Anna Blinkova (5), Russia, def. Conny Perrin, Switzerland, 6-0, 6-0.

Rebecca Sramkova, Slovakia, def. Danielle Collins, United States, 7-5, 6-3.

Ipek Soylu, Turkey, def. Valentini Grammatikopoulou, Greece, 6-4, 6-3.

Mihaela Buzarnescu, Romania, def. Arantxa Rus, Netherlands, 2-6, 7-6 (9), 6-2.

Mariana Duque-Marino (8), Colombia, def. Montserrat Gonzalez, Paraguay, 7-6 (3), 6-7 (2), 6-3.

Jana Fett, Croatia, def. Sofia Kenin, United States, 4-6, 6-2, 7-5.

Petra Martic (16), Croatia, def. Basak Eraydin, Turkey, 6-1, 6-1.

Cagla Buyukakcay, Turkey, def. Harriet Dart, Britain, 4-6, 6-3, 9-7.

Miyu Kato, Japan, def. Amandine Hesse, France, 2-6, 6-3, 6-4.

Marina Erakovic, New Zealand, def. Amra Sadikovic, Switzerland, 4-6, 6-3, 6-2.

Luksika Kumkhum, Thailand, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-0, 6-3.

Tamara Korpatsch (11), Germany, def. Jacqueline Cako, United States, 6-4, 3-6, 6-2.

Katy Dunne, Britain, def. Ivana Jorovic, Serbia, 7-5, 7-5.

Destanee Aiava, Australia, def. Freya Christie, Britain, 6-3, 6-0.

Alison Van Uytvanck (2), Belgium, def. Gabriella Taylor, Britain, 6-0, 6-2.

Barbora Krejcikova (22), Czech Republic, def. Maia Lumsden, Britain, 4-6, 7-6 (1), 10-8.

Ons Jabeur (3), Tunisia, def. Sofya Zhuk, Russia, 6-3, 7-6 (1).

Aleksandra Krunic (1), Serbia, def. Lina Gjorcheska, Macedonia, 6-4, 6-4.

Jasmine Paolini (15), Italy, def. Eden Silva, Britain, 7-5, 6-2.

Rebecca Peterson, Sweden, def. Jang Su-jeong (12), South Korea, 6-3, 6-2.

Doubles Women First Round

Nicola Geuer, Germany, and Dalila Jakupovic (6), Slovenia, def. Liu Fangzhou and Zhu Lin, China, 6-3, 7-6 (5).

Ipek Soylu, Turkey, and Varatchaya Wongteanchai (4), Thailand, def. Denisa Allertova, Czech Republic, and Kristina Kucova, Slovakia, 1-6, 6-0, 6-1.

Paula Kania, Poland, and Nina Stojanovic (2), Serbia, def. Tara Moore, Britain, and Conny Perrin, Switzerland, 6-4, 6-0.

Jessica Moore, Australia, and Akiko Omae (7), Japan, def. Jana Cepelova, Slovakia, and Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 7-5, 6-3.

Monique Adamczak and Storm Sanders (3), Australia, def. Freya Christie and Gabriella Taylor, Britain, 7-6 (0), 6-4.

Ashley Weinhold and Caitlin Whoriskey (8), United States, def. Lina Gjorcheska, Macedonia, and Polina Monova, Russia, 6-3, 7-6 (6).

Kristie Ahn and Madison Brengle, United States, vs. Lesley Kerkhove, Netherlands, and Lidziya Marozava (5), Belarus, 4-6, 6-3, susp., darkness.

Natela Dzalamidze and Veronika Kudermetova (1), Russia, vs. Irina Khromacheva, Russia, and Maryna Zanevska, Belgium, 5-7, 6-3, susp., darkness.