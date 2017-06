New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1814 1835 1814 1835 Up 8 Sep 1867 1890 1866 1884 Up 21 Dec 1893 1913 1889 1909 Up 23 Mar 1922 1939 1916 1936 Up 23 May 1941 1956 1941 1956 Up 24 Jul 1960 1974 1959 1974 Up 23 Sep 1982 1993 1982 1993 Up 24 Dec 2004 2014 2004 2014 Up 25 Mar 2035 Up 25 May 2050 Up 26