Nouveau train familial avec les mascottes d’ours à Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - L’administration du chemin de fer (台鐵) a organisé une conference de presse sur la nouvelle voiture de chemin de fer pour les familles et enfants ce 27 juin où des décorations d’ours se trouvre à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture. Oh! Bear (喔熊), la mascotte du bureau du tourisme sous le ministère de la communication et de la transportation(交通部觀光局) est le principal dessin de la décoration à l’intérieur et les ours d’hospitalité et du tourisme (餐旅熊), Teru et Hana de l’administration du chemin de fer sont presentés à l’extérieur de la voiture du train.

Environ 20 voitures de chemin de fer pour le transport famillial seront rénovées à partir des trains push-pull dont tous les voitures rentront au service avant juillet 2019. La première voiture décorée a été présentée au public ce mardi et le prix du ticket est estimé a plus de trois fois plus cher que celui du train Tze-chiang (自強號). De plus, la nouvelle voiture sera equipée de toilette familliale, d’une salle d’allaitement, 12 sièges pour les adultes et enfants, un espace pour garder les poussettes ainsi que d’autres équipements.

L’administration du chemin de fer a dit que l’inscription d’essai pour la nouvelle voiture sera ouverte au public à partir du 17 juillet au 20 octobre dont l’essais du transport public aura lieu du 30 juillet au 29 octobre suivant l’ordre des formulaires d’inscription reçus par télécopie. Pour d’autres renseignements, veuillez consulter le site officiel du chemin de fer.