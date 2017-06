Le mois des diplômés avec les flamboyants et des averses dorées

HUALIEN (Taiwan News) - Juin est le mois des diplômés, sur la route de la campage 193 de la ville Yuli (玉里鎮) à Hualien (花蓮) se trouvent deux espèces de fleur qui font signe de la saison des diplômés, les averses dorées (Cassia Fistula) et le flamboyant (Delonix Regia). Couleur jaune doré et rouge foncé sur les deux côtes de la route, des voitures ralentissent et s’arrêtent pour admirer cette merveille naturelle, a dit le reportage.

Le maire de la ville, Kung Wen-chun (龔文俊) a dit que cela fait environ 20 ans que les averses dorées et les flamboyants sont plantés sur les deux côtés de la route de campagne 193. Chaque année, lors de la floraison, des touristes et des passionnés de fleurs viennent prendre des photos de souvenirs ainsi que de prendre une promenade le long de la route.

Au moins des dizaines d’averses dorées sont plantées le long de la route de la campagne 193 vers le sud sur une distance de deux kilomètres. Les flamboyants qui portent des fleurs au couleur rouge foncé se prolongent vers le nord pour se relier avec des arbres verdâtres en formant un tunnel d’abri naturel avec des champs de blé récolté sur les deux côtés.

Selon Wikipédia, le flamboyant (Delonix Regia) est originaire de Madagascar. Il possède de larges branches à feuilles bifoliées (entre trente et cinquante centimètres de longueur) et des fleurs à quatre pétales rouges d'environ huit centimètres et une cinquième plus grande au milieu se tenant droit qui est striée de blanc ou de jaune. Et pour l’averse dorée ou cassia fistula, c'est une espèce de plantes de la famille Fabaceae, originaire d'Asie du Sud, du sud du Pakistan en passant par l'est de l'Inde jusqu'en Birmanie et au sud du Sri Lanka. Il fleurit à la fin du printemps (mois de mai au nord, novembre dans l'hémisphère sud). Les arbres sont couverts d'une abondante floraison jaune où les feuilles sont à peine visibles.