CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 450 Sep 465 1-2 Dec 488 Mar 504 1-2 May 515 3-4 Jul 521 Sep 530 1-2 Dec 544 3-4 Mar 554 1-2 May 561 Jul 550 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 359 Sep 367 1-4 Dec 377 Mar 387 May 393 Jul 399 Sep 395 Dec 399 1-2 Mar 406 3-4 May 411 Jul 415 1-4 Sep 403 3-4 Dec 405 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 249 3-4 Sep 251 1-4 Dec 256 3-4 Mar 258 May 258 Jul 258 Sep 258 Dec 258 Mar 258 May 258 Jul 258 Sep 259 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 906 3-4 Aug 911 1-4 Sep 912 1-2 Nov 913 3-4 Jan 921 3-4 Mar 928 1-2 May 935 Jul 941 Aug 940 1-4 Sep 932 3-4 Nov 929 1-4 Jan 934 1-4 Mar 933 3-4 May 936 Jul 939 3-4 Aug 922 1-4 Sep 917 3-4 Nov 922 1-4 Jul 937 1-2 Nov 922 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.52 Aug 31.65 Sep 31.78 Oct 31.84 Dec 31.99 Jan 32.14 Mar 32.29 May 32.38 Jul 32.46 Aug 32.46 Sep 32.44 Oct 32.29 Dec 32.29 Jan 32.38 Mar 32.50 May 32.60 Jul 32.67 Aug 32.67 Sep 32.67 Oct 32.65 Dec 32.65 Jul 32.65 Oct 32.65 Dec 32.65 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 294.10 Aug 296.00 Sep 296.80 Oct 297.00 Dec 298.00 Jan 299.10 Mar 301.40 May 302.70 Jul 304.40 Aug 304.80 Sep 304.60 Oct 303.50 Dec 304.10 Jan 304.80 Mar 305.50 May 306.50 Jul 306.90 Aug 307.40 Sep 307.50 Oct 306.70 Dec 306.30 Jul 306.30 Oct 306.30 Dec 306.30