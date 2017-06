New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1809 Down 34 Sep 1869 1894 1827 1845 Down 34 Dec 1897 1920 1853 1870 Down 35 Mar 1927 1943 1880 1896 Down 36 May 1945 1962 1900 1915 Down 36 Jul 1959 1973 1918 1933 Down 36 Sep 1986 1990 1937 1951 Down 35 Dec 1971 Down 34 Mar 1992 Down 33 May 2006 Down 32