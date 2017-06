Aegon International Eastbourne Results

EASTBOURNE, England (AP) — Results Monday in the Aegon International:

Singles Men First Round

Donald Young, United States, def. Kyle Edmund, Britain, 6-4, 3-6, 6-3.

Jared Donaldson, Australia, def. Diego Schwartzman (8), Argentina, 7-6 (5), 3-6, 7-5.

Kevin Anderson, South Africa, def. Thomaz Bellucci, Brazil, 6-3, 6-1.

Vasek Pospisil, Canada, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 6-3, 6-4.

Robin Haase, Netherlands, def. Nicolas Mahut, France, 6-4, 7-6 (4).

Bernard Tomic, Australia, def. Norbert Gombos, Slovakia, 7-6 (3), 6-3.

Cameron Norrie, Britain, def. Horacio Zeballos, Argentina, 6-4, 7-6 (4).

Women First Round

Kristyna Pliskova, Czech Republic, def. Naomi Broady, Britain, 6-2, 6-7 (7), 6-1.

Sorana Cirstea, Romania, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-3, 6-2.

Duan Ying-Ying, China, def. Christina McHale, United States, 6-3, 4-0, retired.

Barbora Strycova, Czech Republic, def. Eugenie Bouchard, Canada, 6-3, 3-6, 6-2.

Veronica Cepede Royg, Paraguay, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, 4-6, 6-3, 6-3.

Naomi Osaka, Japan, def. Risa Ozaki, Japan, 6-0, 6-1.

Peng Shuai, China, def. Francesca Schiavone, Italy, 6-3, 6-4.

Zhang Shuai, China, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-2, 6-1.

Lauren Davis, United States, def. Kristina Kucova, Slovakia, 6-4, 6-2.

Second Round

Karolina Pliskova (3), Czech Republic, def. Alison Riske, United States, 6-4, 6-3.

Heather Watson, Britain, def. Dominika Cibulkova (4), Czech Republic, 7-5, 6-4.

Jelena Ostapenko (10), Latvia, def. Carla Suarez Navarro, Spain, 6-3, 0-6, 6-4.

Lara Arruabarrena, Spain, def. Daria Gavrilova (16), Australia, 2-6, 6-2, 6-3.

Anastasia Pavlyuchenkova (14), Russia, def. Elise Mertens, Belgium, 3-6, 6-4, 6-1.

Doubles Men First Round

Jeevan Nedunchezhiyan, India, and Matt Reid, Australia, def. Ryan Harrison, United States, and Michael Venus (3), New Zealand, 6-3, 3-6, 10-7.

Bob and Mike Bryan (1), United States, def. Donald Young, United States, and Nenad Zimonjic, Serbia, 7-5, 6-3.

Andre Begemann, Germany, and Andres Molteni, Argentina, def. Fabrice Martin, France, and Daniel Nestor (4), Canada, 7-6 (5), 6-2.

Women First Round

Ekaterina Makarova and Elena Vesnina (1), Russia, def. Darija Jurak, Croatia, and Anastasia Rodionova, Australia, 6-1, 6-0.