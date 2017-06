BC-GLF--LPGA Tour Scores,0782

LPGA Tour - NW Arkansas Championship Scores

%byline(By The Associated Press%)

ROGERS, Arkansas (AP) — Scores Saturday at the NW Arkansas Championship, a LPGA Tour Event at the 6,331-yard, par-71, Pinnacle Country Club:

Second Round

a-denotes amateur

So Yeon Ryu 65-61—126 Moriya Jutanugarn 66-65—131 Stacy Lewis 66-65—131 Amy Yang 68-65—133 Aditi Ashok 70-64—134 Inbee Park 69-65—134 Minjee Lee 69-65—134 Suzann Pettersen 68-66—134 Katherine Kirk 66-69—135 10 Kelly W Shon 70-66—136 Karine Icher 69-67—136 Marina Alex 69-67—136 Gaby Lopez 68-68—136 Michelle Wie 68-68—136 Carlota Ciganda 68-68—136 Pornanong Phatlum 67-69—136 Mirim Lee 67-69—136 Felicity Johnson 66-70—136 Sung Hyun Park 63-73—136 Sandra Gal 71-66—137 Nicole Broch Larsen 70-67—137 Lydia Ko 70-67—137 Eun-Hee Ji 70-67—137 Mariajo Uribe 68-69—137 Brittany Altomare 68-69—137 Jenny Shin 68-69—137 Megan Khang 67-70—137 Lee-Anne Pace 67-70—137 Juli Inkster 66-71—137 Jodi Ewart Shadoff 71-67—138 Jacqui Concolino 71-67—138 Vicky Hurst 70-68—138 Azahara Munoz 69-69—138 Ayako Uehara 69-69—138 Haru Nomura 68-70—138 Hee Young Park 68-70—138 Austin Ernst 67-71—138 Celine Herbin 67-71—138 Jeong Eun Lee 67-71—138 Ally McDonald 65-73—138 Chella Choi 73-66—139 Mo Martin 73-66—139 Brooke Pancake 72-67—139 Tiffany Joh 72-67—139 Wei-Ling Hsu 72-67—139 Alison Lee 71-68—139 Mi Jung Hur 70-69—139 Olafia Kristinsdottir 69-70—139 Jane Park 69-70—139 Morgan Pressel 68-71—139 Angela Stanford 68-71—139 Mi Hyang Lee 67-72—139 Gerina Piller 67-72—139 Dani Holmqvist 71-69—140 Anna Nordqvist 70-70—140 a-Mariah Stackhouse 70-70—140 Beatriz Recari 69-71—140 Marissa L Steen 69-71—140 Amy Olson 69-71—140 Thidapa Suwannapura 69-71—140 Jaye Marie Green 68-72—140 Mel Reid 65-75—140 Joanna Klatten 73-68—141 Katherine Perry 72-69—141 Ai Miyazato 72-69—141 Brittany Lang 72-69—141 Wichanee Meechai 72-69—141 Lee Lopez 71-70—141 Giulia Molinaro 70-71—141 Laetitia Beck 70-71—141 Mina Harigae 70-71—141 Jessica Korda 69-72—141 Cydney Clanton 68-73—141 Peiyun Chien 68-73—141

Failed to make the