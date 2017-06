BC-GLF--Travelers Scores,0543

Travelers Scores

CROMWELL, Connecticut (AP) — Scores Saturday in the Travelers, a US PGA Tour event at 6,841-yard, par-70 TPC River Highlands:

Third Round Jordan Spieth 63-69-66 —198 Boo Weekley 66-68-65 —199 Daniel Berger 68-67-66 —201 C.T. Pan 70-68-64 —202 David Lingmerth 67-70-65 —202 Paul Casey 68-68-66 —202 David Hearn 67-70-66 —203 Keegan Bradley 67-70-66 —203 Danny Lee 68-67-68 —203 Jason Kokrak 71-67-66 —204 Webb Simpson 70-68-66 —204 Charley Hoffman 69-67-68 —204 Chez Reavie 69-66-69 —204 Patrick Rodgers 70-65-69 —204 Marc Leishman 69-68-68 —205 Bryson DeChambeau 67-72-66 —205 Brian Harman 66-70-69 —205 Ryan Brehm 68-68-69 —205 Brendan Steele 68-68-69 —205 Patrick Reed 67-66-72 —205 Rick Lamb 69-69-68 —206 Morgan Hoffmann 67-70-69 —206 Xander Schauffele 66-70-70 —206 Padraig Harrington 66-69-71 —206 Bryce Molder 70-70-66 —206 Chase Seiffert 68-66-72 —206 Troy Merritt 65-68-73 —206 Matt Every 66-72-69 —207 Russell Knox 69-70-68 —207 Tony Finau 70-67-70 —207 Brett Stegmaier 64-72-71 —207 Will MacKenzie 69-68-70 —207 Hunter Mahan 68-71-68 —207 Johnson Wagner 64-72-71 —207 Anirban Lahiri 73-63-71 —207 Smylie Kaufman 68-67-72 —207 Jim Furyk 67-68-72 —207 Grayson Murray 69-71-67 —207 Beau Hossler 66-69-72 —207 Graham DeLaet 65-70-72 —207 Daniel Summerhays 66-68-73 —207 Bud Cauley 70-68-70 —208 Mackenzie Hughes 67-70-71 —208 Mark Hubbard 66-73-69 —208 Kevin Streelman 69-70-69 —208 Fabian Gomez 66-70-72 —208 Byeong Hun An 67-72-69 —208 Ryan Palmer 69-71-68 —208 Adam Hadwin 70-70-68 —208 Patton Kizzire 73-67-68 —208 Ricky Barnes 70-70-68 —208 William McGirt 68-70-71 —209 Brad Fritsch 70-67-72 —209 Tom Hoge 66-72-71 —209 Vaughn Taylor 68-69-72 —209 Brandt Snedeker 70-67-72 —209 Kevin Na 66-71-72 —209 Michael Kim 67-72-70 —209 Wesley Bryan 67-67-75 —209 Nick Watney 69-69-72 —210 Tim Wilkinson 72-66-72 —210 Retief Goosen 70-69-71 —210 Emiliano Grillo 69-70-71 —210 J.J. Henry 68-71-71 —210 Rod Pampling 67-72-71 —210 Rory McIlroy 67-73-70 —210 Jonas Blixt 71-67-73 —211 Geoff Ogilvy 73-65-73 —211 Hudson Swafford 66-71-74 —211 Kyle Stanley 70-67-74 —211 Greg Chalmers 69-68-74 —211 Kevin Tway 73-67-71 —211 Joel Dahmen 69-71-71 —211 Robert Streb 67-73-71 —211 ¤

Made cut did not finish