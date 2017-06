IndyCar Kohler Grand Prix Lineup

ELKHART LAKE, Wisconsin (AP) — Qualifying results on Saturday for IndyCar race on Sunday at Road America:

1. (3) Helio Castroneves, Brazil, 01:41.3007 (142.649)

2. (12) Will Power, Australia, 01:41.3611 (142.564)

3. (2) Josef Newgarden, United States, 01:41.6608 (142.143)

4. (1) Simon Pagenaud, France, 01:42.0385 (141.617)

5. (9) Scott Dixon, New Zealand, 01:42.9308 (140.389)

6. (15) Graham Rahal, United States, 01:45.0464 (137.562)

7. (8) Max Chilton, England, 01:42.7566 (140.627)

8. (27) Marco Andretti, United States, 01:42.8614 (140.484)

9. (5) James Hinchcliffe, Canada, 01:43.2105 (140.009)

10. (83) Charlie Kimball, United States, 01:43.3221 (139.858)

11. (19) Ed Jones, England, 01:43.7959 (139.219)

12. (28) Ryan Hunter-Reay, United States, 01:43.9786 (138.975)

13. (14) Carlos Munoz, Colombia, 01:42.9039 (140.426)

14. (20) Spencer Pigot, United States, 01:42.8875 (140.449)

15. (98) Alexander Rossi, United States, 01:43.0171 (140.272)

16. (10) Tony Kanaan, Brazil, 01:42.9077 (140.421)

17. (18) Esteban Gutierrez, Mexico, 01:43.1652 (140.070)

18. (21) JR Hildebrand, United States, 01:42.9132 (140.413)

19. (7) Mikhail Aleshin, Russia, 01:43.8891 (139.094)

20. (26) Takuma Sato, Japan, 01:43.4111 (139.737)

21. (4) Conor Daly, United States, 01:44.1579 (138.736)