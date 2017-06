Saturday's International Rugby Results

Auckland, New Zealand

New Zealand 30 (Rieko Ioane 2, Codie Taylor tries; Beauden Barrett 3 conversions, 3 penalties), British and Irish Lions 15 (Sean O'Brien, Rhys Webb tries; Owen Farrell conversion, penalty). HT: 13-8

Suva, Fiji

Fiji 27 (Peceli Yato, Henry Seniloli tries; Ben Volavola conversion, 5 penalties), Scotland 22 (Ross Ford, Ruaridh Jackson, Fraser Marshall tries; Jackson 2 cconversions, penalty). HT: 11-7

Brisbane, Australia

Australia 40 (Israel Folau 2, Sefanaia Naivalu 2, Bernard Foley, Reece Hodge tries; Foley 5 conversions), Italy 27 (Tommaso Benvenuti, Michele Campagnaro, Edoardo Padovani tries; Tommaso Allan 3 conversions, 2 penalties). HT: 21-13

Tokyo

Ireland 35 (Garry Ringrose, Josh van der Flier, Kieran Marmion, Rhys Ruddock, Sean Reidy tries; Paddy Jackson 5 conversions), Japan 13 (Kotaro Matsushima, Akihito Yamada tries; Jumpei Ogura penalty). HT: 28-8

Johannesburg

South Africa 35 (Jesse Kriel, Eben Etzebeth, Malcolm Marx, Rudy Paige tries; Elton Jantjies 3 conversions, 3 penalties), France 12 (Jules Plisson 4 penalties). HT: 16-9

San Salvador de Jujuy, Argentina

Argentina 45 (Ramiro Moyano 3, Agustin Creevy, Joaquin Tuculet tries; Nicolas Sanchez 4 conversions, 4 penalties), Georgia 29 (Davit Kacharava, Soso Matiashvili, Shalva Mamukashvili tries; penalty try; Merab Kvirikashvili penalty, Matiashvili 2 conversions). HT: 26-8

Hamilton, Ontario

Canada 28 (DTH van der Merwe 2, Aaron Carpenter tries; Shane O'Leary 2 conversions, 3 penalties), United States 28 (Nick Civetta 2, Mike Te'o 2 tries; AJ MacGinty 4 conversions). HT: 15-21