BRISBANE, Australia AP) — Australia beat Italy 40-27 on Saturday in a one-off rugby test at Suncorp Stadium:

___

Australia 40 (Israel Folau 2, Sefanaia Naivalu 2, Bernard Foley, Reece Hodge tries; Foley 5 conversions), Italy 27 (Tommaso Benvenuti, Michele Campagnaro, Edoardo Padovani tries; Tommaso Allan 3 conversions, 2 penalties). HT: 21-13.