CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 459 3-4 Sep 473 1-2 Dec 495 1-4 Mar 511 3-4 May 523 1-4 Jul 528 Sep 536 3-4 Dec 550 3-4 Mar 558 3-4 May 565 3-4 Jul 555 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 357 3-4 Sep 365 1-2 Dec 375 1-4 Mar 385 May 391 1-4 Jul 397 1-4 Sep 393 1-2 Dec 397 1-4 Mar 404 3-4 May 408 3-4 Jul 412 1-2 Sep 402 Dec 403 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 254 1-2 Sep 260 1-4 Dec 260 1-2 Mar 258 May 258 Jul 258 Sep 258 Dec 258 Mar 258 May 258 Jul 258 Sep 259 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 904 1-2 Aug 908 1-2 Sep 909 Nov 911 Jan 919 Mar 925 3-4 May 932 Jul 938 1-2 Aug 938 Sep 930 Nov 927 1-4 Jan 932 1-2 Mar 932 May 934 1-4 Jul 938 Aug 920 1-2 Sep 916 Nov 920 1-4 Jul 935 1-2 Nov 920 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.61 Aug 31.73 Sep 31.85 Oct 31.92 Dec 32.09 Jan 32.24 Mar 32.36 May 32.45 Jul 32.53 Aug 32.53 Sep 32.51 Oct 32.37 Dec 32.38 Jan 32.47 Mar 32.58 May 32.67 Jul 32.67 Aug 32.67 Sep 32.67 Oct 32.65 Dec 32.65 Jul 32.65 Oct 32.65 Dec 32.65 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 293.60 Aug 295.10 Sep 295.90 Oct 296.10 Dec 297.20 Jan 298.30 Mar 300.30 May 301.50 Jul 303.20 Aug 303.60 Sep 303.30 Oct 301.80 Dec 302.40 Jan 302.60 Mar 302.30 May 303.40 Jul 305.20 Aug 305.70 Sep 305.60 Oct 304.50 Dec 305.50 Jul 305.50 Oct 305.50 Dec 305.50