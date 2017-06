La saison de Litchi au nord de Taiwan

HSINCHU (Taiwan News) - La saison des litchis vient moins tard au nord de Taiwan, le meilleur moment de degustation de ce fruit juteux est entre juin et juillet de chaque année. Par rapport aux années précédentes, la récolte des litchi a diminué de plus de la moitié à cause des menaces du Tessaratoma papillosa dans le pays, la punaise puante du litchi. Pour la promotion de litchi, le gouvernement de Hsinchu(新竹) et l’association locale des paysans (農會) ont organisé un festival annuel de Litchi et de la culture de l’industrie de l’agriculture 2017 (2017荔枝暨農業產業文化活動) le 24 juin au parc culturel, a dit le reportage.

Le maire adjoint Shen Hui-hong (沈慧虹) a déclaré qu'elle remercie l'association et les agriculteurs qui ont travaillé pour l'industrie agricole à Taiwan, en donnant au public des fruits délicieux et juteux qu’elle invite tout le monde à déguster au festival.

Le directeur Chen Chuan-kei (陳全桂) de l’Association locale des paysans de la ville de Hsinchu a dit que les litchis de la ville de Hsinchu sont de fleurs noires, juteux, ronds et agréablement parfumés. Dès le 1er juillet, les visiteurs pourront se rendre aux six fermes de litchis pour s’amuser et déguster.

Pour la promotion des produits agricoles de Hsinchu, le gouvernement de Hsinchu et l’association locale des paysans ont organisé le jour du festival un marché de saveur Hsinchu (新竹味市集) où des innovations culturelles de litchi, des plats spéciaux faites à base de litchi et d’autres activités sont présentées aux publics.

Selon Wikipédia, le litchi de Chine (Litchi chinensis), ou plus simplement Litchi (ou Letchi), est un arbre fruitier de la famille des sapindaceae, qui produit le fruit comestible du même nom. Le nom «litchi» provient du cantonais lai zi (荔枝). L'arbre est originaire de Chine où sa culture est attestée depuis plus de 2100 ans.