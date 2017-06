Arche de Gokokuji lumineux à Kinmen

KINMEN (Taiwan News) - Des lumières jaunes projetées sur l’arche de Gokokuji (護國寺) à Kinmen ont attiré ces dernières jours les regards des habitants et des visiteurs. C’est un grand changement pour cette île qui est rempli d’histoires. L’administration de Gokokuji espère que l’illumination de l’arche peut représenter l’illumination de Kinmen et de la sécurité qui est au fond du cœur, a dit le reportage.

Selon le statistique du gouvernement de Kinmen, en 2015 environ 1.31 million de touristes ont passé leur séjour sur l’île, en 2016 le nombre total de touriste a atteint 1.5 million et cette année, jusqu’au mois d’avril environ 500,000 touristes ont pris leur visite à Kinmen. D’apres le reportage de CNA, l’impression que l’île internationale touristique donne aux visiteurs, c’est qu’il a de beaux paysages mais le soir, pas d’activité se déroule, tout est calme et noir après la tombée du soleil, la seule activité à faire est de regarder la télé dans sa chambre d’hôtel.

Gokokuji est construite en 1977, le temple fournit une espace de loisirs aux touristes et aux habitants de l’île mais à cause du désordre qui se trouve près du temple, il a dû rénové l’espace extérieur en 2002. Le directeur du temple, Shih Tzu-hsin (釋自信) a dit qu’après la réunion de l’année dernière, les membres du temple ont décidés d’illuminer l’arche avec les lumières douces mais lumineuses, une image brillante pour illuminer dans la nuit mais aussi au fond du cœur.