CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 461 1-4 Sep 475 1-4 Dec 497 1-2 Mar 514 1-4 May 526 Jul 532 1-2 Sep 542 1-4 Dec 556 1-4 Mar 564 May 566 3-4 Jul 556 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 362 3-4 Sep 370 3-4 Dec 380 3-4 Mar 390 1-2 May 396 1-2 Jul 402 1-2 Sep 397 1-2 Dec 401 Mar 408 1-4 May 412 1-4 Jul 416 Sep 405 1-2 Dec 406 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 257 1-4 Sep 257 Dec 257 1-4 Mar 252 3-4 May 252 3-4 Jul 252 3-4 Sep 252 3-4 Dec 252 3-4 Mar 252 3-4 May 252 3-4 Jul 252 3-4 Sep 254 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 904 Aug 908 1-2 Sep 909 3-4 Nov 913 1-4 Jan 921 1-4 Mar 927 1-2 May 933 3-4 Jul 939 1-4 Aug 939 Sep 931 1-4 Nov 928 1-2 Jan 933 1-2 Mar 933 May 934 3-4 Jul 938 1-4 Aug 920 3-4 Sep 916 1-2 Nov 921 Jul 936 1-4 Nov 920 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.55 Aug 31.66 Sep 31.79 Oct 31.86 Dec 32.05 Jan 32.21 Mar 32.36 May 32.47 Jul 32.56 Aug 32.57 Sep 32.54 Oct 32.41 Dec 32.45 Jan 32.54 Mar 32.65 May 32.74 Jul 32.74 Aug 32.74 Sep 32.74 Oct 32.72 Dec 32.72 Jul 32.72 Oct 32.72 Dec 32.72 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 293.80 Aug 295.40 Sep 296.50 Oct 296.30 Dec 297.40 Jan 298.40 Mar 299.90 May 301.10 Jul 302.30 Aug 302.60 Sep 302.60 Oct 301.30 Dec 301.80 Jan 302.00 Mar 301.30 May 303.30 Jul 305.50 Aug 305.90 Sep 305.70 Oct 304.40 Dec 305.70 Jul 305.70 Oct 305.70 Dec 305.70