«Vaqu» la marque des produits locaux des autochtones de Taiwan

TAITUNG (Taiwan News) - Une nouvelle marque a été établie pour la vente des produits agricoles des autochtones de Taitung, Vaqu. Le gouvernement de Taitung a invité la chanteuse A Bao (阿爆) en tant qu’ambassadrice de la marque et pour partager la joie de l’ouverture de l’association pour l’inspection des pesticides et pour l’agriculture des millets des aborigènes de la ligne de la liaison sud (南迴), a dit le reportage.

Le projet de l’exposition des millets perles a commencé en 2015, c’est un projet soutenu par le Conseil des peuples indigènes (原住民委員會) pour la formation des jeunes qui sont de retour dans le canton, pour l’innovation des produits locaux et dans la commercialisation des produits sur les rayons, des étapes pour la promotion de la marque et de sa populaire, a dit le reportage.

Le maire de Taitung, Justin Huang (黃健庭) espère qu’avec la coopération des quatres cantons de la liaison sud et le gouvernement de Taitung, l’établissement de cette nouvelle marque Vaqu deviendra de plus en plus popularité. Ces dernières années, les millets perles et les quinoas rouges de Taiwan sont de plus en plus acceptés sur le marché, ce qui a aidé dans le développement des régions de la liaison sud et sur la progression des produits agroalimentaires et le renforcement des emballages et la commercialisation. De plus avec les créativités culturelles et du tourisme etc, ceux-ci ont accéléré le développement de l’industrie locale.