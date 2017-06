CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 472 1-2 Sep 487 3-4 Dec 509 Mar 523 May 533 3-4 Jul 540 1-2 Sep 550 1-2 Dec 564 1-4 Mar 570 3-4 May 572 1-2 Jul 561 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 370 Sep 378 Dec 388 Mar 397 3-4 May 403 1-2 Jul 408 3-4 Sep 403 3-4 Dec 406 1-2 Mar 413 May 416 3-4 Jul 420 3-4 Sep 409 3-4 Dec 409 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 261 1-4 Sep 256 3-4 Dec 251 1-4 Mar 242 1-4 May 243 Jul 243 Sep 243 Dec 243 Mar 243 May 243 Jul 243 Sep 244 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 927 3-4 Aug 931 1-2 Sep 933 1-4 Nov 938 3-4 Jan 946 1-4 Mar 952 1-4 May 958 Jul 963 3-4 Aug 962 3-4 Sep 952 3-4 Nov 950 3-4 Jan 955 3-4 Mar 955 1-4 May 956 1-2 Jul 960 Aug 942 1-2 Sep 938 1-2 Nov 943 1-4 Jul 956 3-4 Nov 939 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.02 Aug 32.14 Sep 32.27 Oct 32.38 Dec 32.62 Jan 32.78 Mar 32.95 May 33.07 Jul 33.17 Aug 33.17 Sep 33.12 Oct 32.88 Dec 32.89 Jan 32.99 Mar 33.10 May 33.19 Jul 33.19 Aug 33.19 Sep 33.19 Oct 33.17 Dec 33.17 Jul 33.17 Oct 33.17 Dec 33.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 300.90 Aug 302.60 Sep 304.00 Oct 304.60 Dec 306.20 Jan 307.20 Mar 308.40 May 309.30 Jul 310.70 Aug 310.80 Sep 310.50 Oct 309.10 Dec 309.80 Jan 310.00 Mar 310.30 May 309.30 Jul 310.60 Aug 311.20 Sep 311.10 Oct 310.10 Dec 310.70 Jul 310.70 Oct 310.70 Dec 310.70