BC-BBA--AL Top Ten

American League Top Ten

AMERICAN LEAGUE G AB R H Pct. Judge NYY 65 236 60 79 .335 AGarcia ChW 66 253 37 84 .332 Altuve Hou 70 267 46 87 .326 Dickerson TB 68 280 49 91 .325 SCastro NYY 67 272 50 88 .324 Bogaerts Bos 66 263 43 84 .319 JoRamirez Cle 67 255 44 81 .318 Hosmer KC 69 263 37 81 .308 AHicks NYY 54 180 39 55 .306 Alonso Oak 61 193 37 58 .301 Home Runs

Judge, New York, 23; Morrison, Tampa Bay, 21; Springer, Houston, 20; Smoak, Toronto, 20; Gallo, Texas, 18; KDavis, Oakland, 18; Moustakas, Kansas City, 18; Alonso, Oakland, 17; Healy, Oakland, 17; 3 tied at 16.

Runs Batted In

Cruz, Seattle, 53; Judge, New York, 53; Pujols, Los Angeles, 48; Sano, Minnesota, 48; AGarcia, Chicago, 48; Morrison, Tampa Bay, 47; Holliday, New York, 46; Smoak, Toronto, 46; 5 tied at 45.

Pitching

JVargas, Kansas City, 10-3; Keuchel, Houston, 9-0; Sale, Boston, 8-3; ESantana, Minnesota, 8-4; Sabathia, New York, 7-2; Stroman, Toronto, 7-3; Pineda, New York, 7-3; Carrasco, Cleveland, 7-3; Bundy, Baltimore, 7-6; Givens, Baltimore, 6-0.