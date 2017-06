Gerry Weber Open Results

HALLE, Germany (AP) — Results on Monday at the Gerry Weber Open at Gerry Weber Stadion:

Singles First Round

Philipp Kohlschreiber, Germany, def. Joao Sousa, Portugal, 3-6, 6-4, 6-4.

Andrey Rublev, Russia, def. Albert Ramos-Vinolas (8), Spain, 6-7 (1), 7-5, 6-4.

Dustin Brown, Germany, def. Vasek Pospisil, Canada, 6-1, 6-7 (3), 7-6 (4).

Richard Gasquet, France, def. Gael Monfils (5), France, 3-6, 6-4, 6-3.

Dominic Thiem (2), Austria, def. Maximilian Marterer, Germany, 7-5, 6-3.

Doubles First Round

Brian Baker, United States, and Alexander Peya, Austria, def. Florin Mergea, Romania, and Aisam-ul-Haq Qureshi (4), Pakistan, 3-6, 7-6 (3), 10-8.

Florian Mayer and Philipp Petzschner, Germany, def. Alexander and Mischa Zverev, Germany, 6-4, 6-1.