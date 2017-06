CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 467 Sep 483 Dec 503 3-4 Mar 518 1-4 May 529 1-2 Jul 537 Sep 547 1-2 Dec 561 1-4 Mar 567 3-4 May 570 Jul 559 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 375 1-4 Sep 383 1-4 Dec 393 1-4 Mar 402 1-2 May 408 Jul 413 Sep 407 1-2 Dec 410 1-2 Mar 417 May 420 3-4 Jul 424 1-2 Sep 413 1-2 Dec 411 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 268 1-4 Sep 262 Dec 253 Mar 247 3-4 May 248 1-4 Jul 248 1-4 Sep 248 1-4 Dec 248 1-4 Mar 248 1-4 May 248 1-4 Jul 248 1-4 Sep 249 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 937 3-4 Aug 941 3-4 Sep 943 3-4 Nov 948 1-2 Jan 955 1-2 Mar 960 3-4 May 966 1-2 Jul 972 Aug 970 3-4 Sep 960 1-4 Nov 957 Jan 962 Mar 961 1-2 May 962 3-4 Jul 966 1-4 Aug 948 3-4 Sep 944 3-4 Nov 949 1-2 Jul 963 Nov 946 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.82 Aug 32.95 Sep 33.07 Oct 33.18 Dec 33.40 Jan 33.52 Mar 33.67 May 33.76 Jul 33.87 Aug 33.86 Sep 33.79 Oct 33.54 Dec 33.54 Jan 33.64 Mar 33.75 May 33.84 Jul 33.84 Aug 33.84 Sep 33.84 Oct 33.82 Dec 33.82 Jul 33.82 Oct 33.82 Dec 33.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 301.50 Aug 303.30 Sep 305.00 Oct 305.70 Dec 307.30 Jan 308.20 Mar 309.40 May 310.40 Jul 311.70 Aug 311.70 Sep 311.30 Oct 309.70 Dec 310.30 Jan 310.50 Mar 310.80 May 310.20 Jul 311.60 Aug 312.00 Sep 311.80 Oct 311.00 Dec 311.00 Jul 311.00 Oct 311.00 Dec 311.00