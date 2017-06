Champions Trophy Final Scoreboard

LONDON (AP) — Scoreboard on Sunday in the Champions Trophy final between Pakistan and India at The Oval:

Pakistan

Azhar Ali run out 59

Fakhar Zaman c Jadeja b Pandya 114

Babar Azam c Singh b Jadhav 46

Shoaib Malik c Jadhav b Kumar 12

Mohammad Hafeez not out 57

Imad Wasim not out 25

Extras: (9lb, 13w, 3nb) 25

TOTAL: (for 4 wickets) 338

Overs: 50

Did not bat: Sarfraz Ahmed, Mohammad Amir, Shadab Khan, Hasan Ali, Junaid Khan.

Fall of wickets: 1-128, 2-200, 3-247, 4-267

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 10-2-44-1, Jasprit Bumrah 9-0-68-0, Ravichandran Ashwin 10-0-70-0, Hardik Pandya 10-0-53-1, Ravindra Jadeja 8-0-67-0, Kedar Jadhav 3-0-27-1.

India

Rohit Sharma lbw b Amir 0

Shikhar Dhawan c Ahmed b Amir 21

Virat Kohli c Shadab b Amir 5

Yuvraj Singh lbw b Shadab 22

Mahendra Singh Dhoni c Wasim b Hasan 4

Kedar Jadhav c Ahmed b Shadab 9

Hardik Pandya run out 76

Ravindra Jadeja c Azam b Junaid 15

Ravichandran Ashwin s Ahmed b Hasan 1

Bhuvneshwar Kumar not out 1

Jasprit Bumrah c Ahmed b Hasan 1

Extras: (2lb, 1w) 3

TOTAL: (all out) 158

Overs: 30.3

Fall of wickets: 1-0, 2-6, 3-33, 4-54, 5-54, 6-72, 7-152, 8-156, 9-156, 10-158

Bowling: Mohammad Amir 6-2-16-3, Junaid Khan 6-1-20-1, Mohammad Hafeez 1-0-13-0, Hasan Ali 6.3-1-19-3, Shadab Khan 7-0-60-2, Imad Wasim 0.3-0-3-0, Fakhar Zaman 3.3-0-25-0.

Result: Pakistan wins by 180 runs

Toss: India

Umpires: Marais Erasmus, South Africa, and Richard Kettleborough, England.

TV umpire: Rod Tucker, Australia. Match referee: David Boon, Australia.