US Open Tee Times

ERIN, Wisconsin (AP) — Tee times on Sunday at the US Open:

All Times GMT

(a-amateur)

1351_Li Haotong, Kevin Dougherty

1402_Tyler Light, Ernie Els

1413_Talor Gooch, William McGirt

1424_Stewart Cink, Kevin Kisner

1435_Jordan Spieth, Keegan Bradley

1446_Lee Westwood, Daniel Summerhays

1457_Jason Kokrak, Yusaku Miyazato

1508_Stephan Jaeger, Shane Lowry

1519_Jordan Niebrugge, Gary Woodland

1530_Adam Hadwin, Thomas Aiken

1541_Kevin Na, Ryan Brehm

1552_Martin Kaymer, Brandon Stone

1603_Rafa Cabrera Bello, Webb Simpson

1614_Harris English, Satoshi Kodaira

1625_Andrew Johnston, Jonathan Randolph

1636_Whee Kim, Martin Laird

1647_Branden Grace, Matt Kuchar

1658_Jack Maguire, a-Scottie Scheffler

1709_Michael Putnam, Kevin Chappell

17:20_Steve Stricker, David Lingmerth

17:31_Matt Fitzpatrick, Jim Furyk

1742_Zach Johnson, Paul Casey

1753_Jamie Lovemark, a-Cameron Champ

1804_Marc Leishman, Chez Reavie

1815_Sergio Garcia, Eddie Pepperell

1826_Trey Mullinax, Louis Oosthuizen

1837_J.B. Holmes, Hideki Matsuyama

1848_Bernd Wiesberger, Xander Schauffele

1859_Brandt Snedeker, Brendan Steele

1910_Bill Haas, Charley Hoffman

1921_Russell Henley, Patrick Reed

1932_Si Woo Kim, Rickie Fowler

1943_Tommy Fleetwood, Brooks Koepka

1954_Justin Thomas, Brian Harman